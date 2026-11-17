Stark Future consigue al menos 150 millones de euros: la empresa española de motos eléctricas ya es un unicornio

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La compañía de Barcelona, que fabrica motos eléctricas de motocrós y enduro*, alcanzó una valuación de 1200 millones de euros antes de la inversión.*

17 de noviembre de 2026 a las 02:47 p. m.

Fuente: Stark Future, Reuters y Tech.eu. · 17 de noviembre de 2026 a las 02:47 p. m.

La empresa española Stark Future obtuvo una ronda de financiación de al menos 150 millones de euros, con una valuación de 1200 millones de euros antes de la inversión. La compañía, que fabrica motos eléctricas de motocrós y enduro, afirmó que se convirtió en el primer unicornio europeo del sector.

El anuncio se realizó el 16 de noviembre. En el mundo de la inversión se denomina «unicornio» a una empresa que no cotiza en Bolsa y que tiene una valuación superior a los US$ 1000 millones.

Quiénes invirtieron La ronda fue liderada por el fondo Highland Europe. También participaron 1GT, la estrategia de capital privado climático de Morgan Stanley Investment Management, la firma española Axon Partners Group y accionistas actuales de la compañía.

La empresa no descarta sumar fondos en un segundo cierre de la ronda.

Facturación y crecimiento Stark Future facturó 115 millones de euros en 2025 y estima alcanzar unos 150 millones de euros en 2026, un aumento de alrededor del 30 %.

La valuación y la facturación de Stark Future, en millones de euros. — LA OPINIÓN, con datos de Stark Future En septiembre de 2025, en su ronda anterior, la empresa había sido valuada en 750 millones de euros.

Una empresa de Barcelona con origen sueco La compañía fue fundada en 2020, tiene raíces suecas y su sede está en Barcelona. Produce sus motos en una fábrica cercana a esa ciudad y desarrolla su propia tecnología de baterías.

Su gama Varg incluye modelos de motocrós, enduro y supermoto. Según la empresa, Stark tiene alrededor del 5 % del mercado mundial de motos todoterreno, que estima en unos 3000 millones de euros.

La línea de montaje de Stark Future en su fábrica cercana a Barcelona. — Stark Future Qué hará con los fondos Stark Future informó que usará la inversión para su expansión internacional y para desarrollar nuevas plataformas eléctricas. Su objetivo es competir en otras categorías de motos, más allá del segmento todoterreno. La empresa no detalló cuáles serán esos modelos ni cuándo llegarán al mercado.

Qué dijo su fundador «Hace seis años, Stark era una convicción firme de que lo eléctrico podía ser la mejor máquina, no una concesión», afirmó Anton Wass, director ejecutivo y fundador de la empresa.