Quién es João Paulo, el sacerdote de 33 años que se viralizó por su aspecto físico

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Un video destinado a convocar a una celebración religiosa convirtió al sacerdote brasileño en un fenómeno inesperado en las redes sociales.

Unos pocos segundos frente a cámara fueron suficientes. João Paulo Gonçalves de Carvalho apareció en un video de la Parroquia Nossa Senhora Aparecida para invitar a los fieles a una celebración, pero la atención de miles de usuarios terminó concentrada en él.

El sacerdote brasileño, de 33 años, recibió numerosos elogios por su aspecto y su porte atlético. La repercusión fue tan grande que otras publicaciones protagonizadas por él comenzaron a sumar reproducciones y la parroquia decidió cerrar los comentarios en aquellas que habían alcanzado mayor visibilidad.

El video del sacerdote que se convirtió en un fenómeno viral La grabación fue publicada el 28 de septiembre en la cuenta de Instagram de la Parroquia Nossa Senhora Aparecida, ubicada en Varginha, una ciudad del estado brasileño de Minas Gerais.

El propósito era sencillo: João Paulo invitaba a la comunidad a participar de la Novena y Fiesta de Nuestra Señora Aparecida. Sin embargo, la publicación superó las 400 mil reproducciones y los usuarios comenzaron a compartirla acompañada por comentarios y bromas sobre el sacerdote.

La atención también alcanzó otros videos y fotografías del perfil parroquial. Ante el volumen y el tono de algunos mensajes, los responsables de la cuenta limitaron los comentarios en las publicaciones con mayor alcance.

Quién es João Paulo, el sacerdote brasileño de 33 años Su nombre completo es João Paulo Gonçalves de Carvalho. Nació el 4 de julio de 1993 en Conceição do Rio Verde, Minas Gerais, y fue ordenado sacerdote el 28 de mayo de 2022.

Su lema religioso es “La esperanza no decepciona”, una frase de la Carta de San Pablo a los Romanos. Actualmente se desempeña como administrador parroquial de Nossa Senhora Aparecida, en Varginha.

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Aunque las redes pusieron el foco en su imagen, su recorrido dentro de la Iglesia comenzó mucho antes de esta viralización. Según información difundida en Brasil, participó de encuentros vocacionales desde su infancia.

La tarea que realiza más allá de la parroquia João Paulo también es director de la Radio Diocesana FM 100.3, un medio ligado a la Diócesis de Campanha. Además, preside la Fundación Educativa Diocesana Nossa Senhora do Carmo y asesora a la Pastoral de Comunicación de la diócesis.

En abril de 2026 fue distinguido por la Cámara Municipal de Varginha con la Comenda del Mérito Eclesiástico Padre Víctor. Durante aquella ceremonia se destacó su trabajo pastoral y su compromiso con la comunidad.

Una repercusión muy diferente de la que esperaba El video que lo hizo conocido fuera de Brasil no fue pensado como una presentación personal ni como contenido de entretenimiento. João Paulo simplemente miró a cámara y convocó a los fieles a compartir varios días de oración y celebración.