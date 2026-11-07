Del prototipo a la fábrica: los robots humanoides empezaron a trabajar y la competencia ya se mide en unidades producidas

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Tesla confirmó el inicio de producción de Optimus, Figure acumula más de 30.000 ciclos en una planta de BMW y los fabricantes chinos venden desde 16.000 dólares.

Fuente: Tesla (informe del tercer trimestre de 2026), Figure AI y Unitree. · 07 de noviembre de 2026 a las 06:17 a. m.

La industria de los robots humanoides atravesó este año el punto donde las demostraciones de laboratorio dejaron paso a las líneas de montaje. Tesla confirmó el inicio de la producción de su Optimus, Figure acumula meses de operación continua en plantas automotrices y los fabricantes chinos ya ofrecen unidades a precios de mercado.

El cambio no es solo de escala sino de naturaleza: la discusión dejó de girar en torno a qué puede hacer un robot en un video y pasó a medirse en unidades fabricadas, horas de operación y costos por unidad.

Robot "Optimus" de Tesla Tesla: producción iniciada y una meta ambiciosa La compañía de Elon Musk comunicó en su informe del tercer trimestre, difundido el 21 de octubre, que comenzó a fabricar unidades de Optimus con estándares de producción en su planta de Fremont, California. Es la primera vez que los robots salen de una línea industrial y no de un ensamblado artesanal.

El camino hasta ahí implicó una decisión de peso: la empresa detuvo la producción de dos de sus modelos de automóviles y reconvirtió esas áreas de montaje en líneas de robots.

Musk fijó como horizonte las 20.000 unidades semanales hacia fines de 2027, aunque moderó las expectativas ante los inversores: advirtió que el crecimiento será lento porque Optimus representa una categoría de producto enteramente nueva para la compañía. También señaló que la confiabilidad sigue siendo un obstáculo central.

Las unidades fabricadas este año tienen un destino acotado: permanecen dentro de la propia empresa, para pruebas y recolección de datos. El plan posterior contempla arrendar las primeras remesas externas a compañías con fábricas y depósitos de características similares.

Figure: once meses en una planta de BMW El caso que más se cita como prueba de operación real es el de Figure AI. Su modelo Figure 03 trabajó durante once meses en la planta de BMW en Spartanburg, Estados Unidos, donde participó en más de 30.000 ciclos de producción de vehículos antes de que la empresa anunciara un despliegue adicional en la planta de Leipzig, Alemania.

Las tareas no son demostrativas: manipulación de materiales, operaciones de ensamblado e inspección, junto a equipos humanos en líneas activas. Ese registro acumulado es, en la práctica, el argumento comercial más sólido del sector, porque permite medir confiabilidad en condiciones reales y no en entornos controlados.

Robot humanoide "Figure" en la planta de BMW Los chinos: el factor precio Mientras las compañías estadounidenses concentran la atención mediática, los fabricantes chinos avanzaron por otra vía: la accesibilidad.

Unitree ofrece su modelo G1 desde alrededor de 16.000 dólares, una cifra que lo coloca en un rango completamente distinto al de sus competidores. El modelo superior, el H1, se comercializa en torno a los 90.000 dólares. La empresa acumula miles de envíos y despliegues en fábricas de su país, y avanzó además con su salida a la bolsa en el mercado chino.

Esa estrategia genera una presión concreta sobre el resto del sector. En su documentación bursátil, la propia Unitree advirtió que Tesla representa una competencia directa por sus ventajas en producción a gran escala, integración de la cadena de suministro y recursos tecnológicos.

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Tesla, por su parte, maneja como objetivo un precio de entre 20.000 y 30.000 dólares para Optimus, un valor que, de alcanzarse, pondría a los humanoides al alcance de fabricantes medianos por primera vez.

El parque actual: miles, no millones Conviene dimensionar el fenómeno con realismo. Los relevamientos del sector estiman que a mediados de este año había entre 7.000 y 8.000 robots humanoides comerciales operativos en todo el mundo.

Esa cifra se reparte de manera desigual. Unitree concentra el mayor volumen acumulado de envíos, aunque buena parte corresponde a usos de investigación y desarrollo. Tesla opera su flota internamente. Figure mantiene alrededor de un centenar y medio de unidades entre BMW y otros socios. Agility Robotics, con su modelo Digit, despliega cerca de 250 unidades en tareas logísticas, entre ellas en instalaciones del operador GXO. Apptronik, con Apollo, ronda las ochenta.

Son números que marcan un comienzo, no una transformación consumada.

Modelo G1 de Unitree Los cuellos de botella El principal obstáculo no está en el software sino en los componentes. Tanto Figure como Tesla enfrentan restricciones para asegurar actuadores de alto rendimiento, sensores avanzados y baterías especializadas, piezas que no se producen en los volúmenes que requeriría una expansión acelerada.

A eso se suma la confiabilidad, que el propio Musk identificó como la barrera decisiva: un robot que funciona el 95% del tiempo puede resultar inviable en una línea de producción donde una interrupción detiene todo el proceso.

Y queda pendiente el salto más difícil. Las tareas que hoy ejecutan los humanoides son acotadas y repetitivas, dentro de entornos diseñados para ellos. El paso hacia un propósito general —un robot capaz de desenvolverse en cualquier espacio, incluido un hogar— sigue siendo un objetivo y no una realidad demostrada.

Lo que viene La competencia entró en una fase donde los anuncios pesan menos que los registros verificables. Las preguntas que definirán los próximos años son concretas: cuántas unidades sale efectivamente de cada línea, cuántas horas operan sin fallas, a qué costo por tarea y en cuántos entornos distintos.