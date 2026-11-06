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Cinco años de lluvia en Pergamino: de la sequía del siglo al Súper Niño

Entre 2021 y 2023 Pergamino vivió la campaña más seca desde que hay registros; en 2025, uno de los años más lluviosos de su historia. Detrás del vaivén está el Pacífico, y NOAA confirma ahora un El Niño excepcional con pico en diciembre. Qué llovió, por qué, y qué conviene tener en cuenta para el ve

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06 de noviembre de 2026 a las 01:41 p. m.
Cinco años de lluvia en Pergamino: de la sequía del siglo al Súper Niño

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