Crisis en Paraguay: intervinieron el mayor banco digital del país, hay ocho detenidos y la oposición pide juicio político a Peña

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Ueno Bank dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas. Renunció el titular del Banco Central, que antes había presidido la entidad.

El Banco Central del Paraguay dispuso la intervención y el procedimiento de resolución de Ueno Bank, la mayor entidad digital del país, tras constatar un deterioro crítico de su solvencia. La medida dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y derivó en una crisis política que alcanzó al gobierno de Santiago Peña.

El episodio escaló en pocas horas: la renuncia del presidente del Banco Central, la detención de ocho directivos del banco y un pedido de juicio político contra el mandatario desde sectores de la oposición.

Por qué intervino el Banco Central La decisión se adoptó por unanimidad el 2 de noviembre y comenzó a ejecutarse al día siguiente. El organismo constató que el índice de solvencia de Ueno Bank había caído por debajo del 50% del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados en sus estados financieros durante un proceso de regularización.

A eso se sumaron irregularidades detectadas en el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas con los propietarios de la entidad, según informó el regulador.

El procedimiento de resolución busca determinar el destino de los activos y pasivos del banco y establecer las condiciones para responder a los depositantes. El Banco Central descartó que se trate de una situación generalizada del sistema financiero paraguayo y calificó el episodio como un caso particular, con el objetivo declarado de resguardar los ahorros y preservar la estabilidad del sector.

El impacto sobre los clientes La dimensión del problema se explica por el alcance que había alcanzado la entidad: Ueno contaba con alrededor de 2,9 millones de clientes en un país de poco más de siete millones de habitantes.

El cierre dejó a esos usuarios sin acceso inmediato a sus cuentas, con el agravante de que muchos cobraban allí sueldos y jubilaciones. La preocupación alcanza además a fondos jubilatorios y a depósitos del sector público por unos 380 millones de dólares.

Peña fue categórico sobre la situación de la entidad. “Si yo le dejo al cliente seguir usando la tarjeta de crédito va a generar obligaciones contra alguien que ya no existe, porque el banco ya no existe”, argumentó al cierre de la jornada del martes.

La renuncia en el Banco Central La crisis alcanzó de inmediato al organismo encargado de supervisar el sistema financiero. Su presidente, Carlos Carvallo Spalding, presentó su renuncia el martes, a pedido del propio Peña, que la solicitó públicamente a través de X: “Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay”, escribió.

El punto que concentra los cuestionamientos es el antecedente de Carvallo: antes de asumir la conducción del regulador en 2023, había presidido Financiera Ueno, la entidad que luego se convertiría en Ueno Bank. Fue designado poco después de que Peña asumiera la presidencia, una decisión que los críticos señalan como un conflicto de intereses.

“Mi renuncia ya está firmada, por la simple razón de que el Banco Central del Paraguay necesita tranquilidad para hacer su trabajo”, declaró en conferencia de prensa en Asunción. De todos modos, aclaró que permanecerá en funciones mientras se desarrolla el proceso de resolución, porque “los hechos que se desencadenaron” exigían su continuidad.

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Los detenidos El caso también tuvo consecuencias judiciales inmediatas. El martes se emitieron ocho órdenes de captura contra directivos y personas vinculadas a la entidad.

Al cierre de la jornada se confirmó que el mayor accionista y uno de los fundadores del banco, Miguel Vásquez, se entregó a la Justicia junto a otros siete directivos. Enfrentan imputaciones en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras.

La presión política sobre Peña El escándalo llegó a la presidencia por los antecedentes empresariales del mandatario. Peña tuvo participación accionaria en Ueno Holding hasta marzo de 2025, cuando decidió no participar de una reorganización societaria. Aunque negó mantener vínculos actuales con el banco, el tema reinstaló la discusión sobre su relación con el Grupo Vázquez, el conglomerado que controla la entidad.

A eso se suma un antecedente de imagen: en diciembre de 2023, Peña participó personalmente del acto en el que Ueno celebró la licencia otorgada por el Banco Central para operar como banco.

La senadora opositora Yolanda Paredes reclamó el inicio de un juicio político contra el mandatario, una ofensiva a la que se sumaron otros sectores opositores.

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De financiera a banco en dos años Ueno Bank nació de una historia corporativa de medio siglo. Sus antecedentes son Financiera El Comercio, fundada en 1976, y CrediCentro, creada por Víctor Hugo Vázquez. La fusión dio origen a ueno Holding en 2021.

El Banco Central aprobó su transformación en banco el 22 de noviembre de 2023 y comenzó a operar como tal el 1° de diciembre de ese año, convirtiéndose en el primer banco digital del país. En junio de 2024 absorbió Visión Banco, incorporando sus activos, pasivos y operaciones.

Su crecimiento se apoyó en una propuesta de alto impacto comercial: apertura de cuenta en minutos desde la aplicación, reintegros de hasta el 40% en comercios adheridos, un programa de fidelización por niveles y una presencia intensa en el fútbol, con acuerdos de denominación de estadios de Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní y Sportivo Luqueño.

La estructura societaria concentraba el control en el Grupo Vázquez, con el 86,73% del capital de la sociedad controlante; el húngaro OTP Bank mantenía el 9,99% y accionistas minoritarios el 3,28% restante. La entidad había emitido además bonos internacionales por 350 millones de dólares, a cinco años y con un cupón del 6,70%.