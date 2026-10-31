Salón de París 2026: el regreso del Citroën 2CV en versión eléctrica, un Alfa Romeo que anticipa el futuro y el desembarco chino

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La 91ª edición del Mondial de l’Auto reunió más de 60 estrenos mundiales, con los íconos del pasado reconvertidos y una ofensiva de precios bajos.

Fuente: Mondial de l’Auto, Citroën y Alfa Romeo · 30 de octubre de 2026 a las 09:00 p. m.

El Salón del Automóvil de París cerró su 91ª edición con más de 60 estrenos mundiales en el predio de Porte de Versailles. La cita, desarrollada entre el 12 y el 18 de octubre, tuvo tres ejes claros: la resurrección de modelos míticos en clave eléctrica, la apuesta por autos urbanos accesibles y la creciente presencia de fabricantes chinos.

El salón francés recuperó protagonismo luego de años de retracción del formato a nivel mundial, con el regreso de marcas que llevaban más de una década sin exponer en París.

La estrella: vuelve el 2CV, ahora eléctrico El protagonista indiscutido fue el Citroën 2CV Concept, la reinterpretación del modelo que motorizó a la Francia de posguerra. El prototipo mide 3,76 metros, es completamente eléctrico y conserva el espíritu del original: simplicidad, bajo costo y vocación popular. Entre sus detalles más comentados figura una banca delantera que puede retirarse del vehículo para usar en un picnic, un guiño al carácter desenfadado del modelo histórico.

Interior del vehículo con su asiento delantero removible La marca ya oficializó los lineamientos de la versión de producción: llegaría a los concesionarios en 2028, se fabricaría en Italia, en la planta de Pomigliano d’Arco, sobre la plataforma que Stellantis destina a sus pequeños eléctricos accesibles —la misma del Fiat Grande Panda—, y apuntaría a un precio cercano a los 15.000 euros.

“En 1948, el 2CV dio la libertad de circular a millones de personas; ochenta años después, el nuevo 2CV democratizará la movilidad eléctrica”, resumió Xavier Chardon, máximo responsable de Citroën. La marca ocupó un stand de 930 metros cuadrados en el Hall 4 y presentó además el concept Elo, un monovolumen compacto, junto a series especiales y su participación en la Fórmula E.

Alfa Romeo mostró el Cuorerosso La novedad italiana más resonante fue el Alfa Romeo Cuorerosso, un prototipo que anticipa la orientación estética y tecnológica de la marca para los próximos años. Se trata de un gran cupé 2+2 presentado en rojo, con un peso declarado de 1.750 kilogramos. Para la versión más deportiva, la compañía sugirió un motor V6 de 2,9 litros con sistema híbrido completo y tracción integral Q4, aunque sin precisar cifras de potencia.

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Alfa Romeo Cuorerosso En paralelo, Alfa Romeo renovó su gama comercial —Junior, Tonale, Giulia y Stelvio— e incorporó un nivel de equipamiento superior desarrollado junto a Luna Rossa.

Una edición de reediciones El 2CV no fue el único ícono rescatado. El salón funcionó, en buena medida, como un ejercicio de memoria industrial: Renault presentó un concepto que resucita el Espace y recuperó la idea del R8 Gordini, Peugeot hizo lo propio con el RCZ, Fiat retomó el concepto de la Multipla y Lancia mostró el Gamma. Dacia, por su parte, exhibió el Striker.

Renault E-Space y R8 Gordini El denominador común de buena parte de esas propuestas es la búsqueda de precios bajos en el segmento urbano eléctrico, una respuesta de la industria europea a la presión competitiva que ejercen los fabricantes asiáticos.

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Peugeot RCZ, Fiat Multiplay y Lancia Gamma Vuelven las marcas y desembarcan las chinas La edición 2026 marcó el regreso de Volvo, ausente de los pasillos parisinos desde 2014, y de Ford. También estuvieron presentes Mercedes-Benz, Audi y Volkswagen, junto a Renault y las siete marcas de Stellantis que exponen en Europa: Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Alfa Romeo y Lancia, además de Leapmotor, socio del grupo.