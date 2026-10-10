Valtor Eaglon: el superdeportivo diseñado y fabricado en la Argentina que se presenta en Autoclásica

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La empresa nacional Valtor Company producirá 100 unidades de un biplaza con motor V8 atmosférico y asesoramiento técnico de Oreste Berta.

La empresa argentina Valtor Company presenta oficialmente el Eaglon, su primer modelo de producción, en Autoclásica 2026. Se trata de un superdeportivo biplaza desarrollado íntegramente por ingenieros y diseñadores locales, del que se fabricarán 100 unidades en el país. Su mecánica lleva la firma de Oreste Berta.

El lanzamiento se concreta en la 21ª edición de Autoclásica, el mayor festival de autos y motos clásicos de Sudamérica, que se desarrolla del 10 al 13 de octubre en el Hipódromo de San Isidro con más de 1.100 vehículos exhibidos.

Parabrisas Del Azor GT al primer modelo de producción El Eaglon es la continuidad de un camino que la compañía inició el año pasado, cuando dio la nota en Autoclásica 2025 en la categoría “Artesanía Argentina” con el concept Azor GT. Aquel prototipo también fue exhibido en el Museo Fangio y en Exóticos de Argentina, y obtuvo distinciones del Sello Buen Diseño Argentino.

“El Azor GT nos permitió demostrar que teníamos la capacidad de crear un superdeportivo artesanal argentino. El Eaglon es la confirmación de que ese proyecto puede convertirse en un producto real, y hacerlo de la mano de alguien como Oreste Berta es un privilegio y una responsabilidad enormes”, declaró el ingeniero Sergio Arias, CEO de Valtor Company.

Un V8 atmosférico en posición central trasera Desde la compañía definen al Eaglon como un “superdeportivo de nivel mundial”. El biplaza se sirve de un motor V8 atmosférico de 6,2 litros, sin turbo y ubicado en posición central trasera, que según la ficha técnica desarrolla 501 CV de potencia y permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,2 segundos.

Parabrisas La carrocería combina acero y aluminio, con varias partes realizadas en fibra de carbono y materiales compuestos, una solución habitual en el segmento de los deportivos de bajo volumen de producción.

Quiénes están detrás del proyecto El desarrollo fue encabezado por el ingeniero Sergio Arias, mientras que el diseño exterior y la carrocería de materiales compuestos estuvieron a cargo de Alejandro Barbeito y Adrián Curcio. El proyecto sumó además un equipo de diseñadores que trabajó en distintas áreas: Juan Manuel Díaz, Matías Propato y Alejandro Masobrio, entre otros, intervinieron en el interior, las partes móviles y mecánicas y el chasis estructural.

En el apartado mecánico participó Oreste Berta, una de las figuras de mayor trayectoria en la ingeniería automotriz y el automovilismo competitivo argentino. Su firma técnica conecta a este nuevo proyecto con décadas de desarrollo de autos de carrera reconocidos internacionalmente.