Orgullo argentino: la chocotorta quedó en el podio de las mejores tortas de chocolate del mundo, según un ranking

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Gastronomía

La chocotorta alcanzó el segundo puesto en la clasificación internacional elaborada por la enciclopedia gastronómica TasteAtlas, superando a reconocidas recetas de Italia, Estados Unidos y Brasil.

La gastronomía argentina sumó un nuevo reconocimiento internacional de la mano de uno de sus postres más populares.

En un listado elaborado por el sitio especializado TasteAtlas, basado en las opiniones de comensales y expertos de distintos países, la chocotorta se ubicó en el segundo lugar entre las mejores tortas y pasteles de chocolate de todo el mundo, siendo superada únicamente por una especialidad sueca.

Cómo quedó el podio de las mejores tortas de chocolate El ranking de TasteAtlas evaluó las preparaciones más reconocidas y emblemáticas de la respotería internacional elaboradas a base de chocolate.

Las tres primeras posiciones de la clasificación quedaron conformadas de la siguiente manera:

Kladdkaka (Suecia): Se quedó con el primer puesto del ranking. Traducido como “pastel pegajoso”, es uno de los postres más populares de Suecia y se elabora con cacao o chocolate, mantequilla, huevos, azúcar y harina. Su horneado requiere que el centro conserve humedad mientras el exterior forma una fina capa crujiente, y suele consumirse habitualmente durante el fika, la tradicional pausa sueca para tomar café.

Chocotorta (Argentina): Obtuvo la medalla de plata. Destaca por su estructura de capas de galletas de chocolate embebidas e intercaladas con una mezcla de dulce de leche y queso crema.

Torta Caprese (Italia): Ocupó el tercer lugar del podio. Procedente de la isla de Capri, se prepara con chocolate negro, almendras, huevos, azúcar y mantequilla, sin utilizar harina. Nació a partir de una omisión accidental en su receta original y se caracteriza por su textura densa cubierta con azúcar glas.

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El top 5 de la lista lo completaron el pastel de chocolate fundido de Estados Unidos en la cuarta posición y el bolo de brigadeiro de Brasil en el quinto lugar.

Cómo se creó la chocotorta La explicación más extendida sobre el origen de la receta vincula la creación de la chocotorta con una campaña publicitaria y de marketing diseñada para promocionar la marca de galletitas “Chocolinas”, incluyendo las instrucciones de preparación en el propio envase del producto.

A nivel conceptual y técnico, el postre cuenta con marcadas influencias de la cocina italiana y se inspira de manera directa en el famoso tiramisú.

A pesar de haberse convertido con los años en un clásico infaltable en los hogares argentinos y en festejos familiares, la publicación remarcó que la chocotorta aparece pocas veces en la carta de los restaurantes internacionales y continúa siendo una preparación poco habitual fuera de la Argentina.