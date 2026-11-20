Tesla llega a la Argentina: cuánto cuestan el Model 3 y el Model Y

> Tesla llega a la Argentina: cuánto cuestan el Model 3 y el Model Y

Tendencias

La marca comenzó a vender sus autos eléctricos de forma directa, con cinco versiones y precios desde US$ 40.990. Las primeras entregas serían en 2027.

20 de noviembre de 2026 a las 08:00 p. m.

Fuente: Tesla, Bloomberg Línea y Minuto Motor. · 20 de noviembre de 2026 a las 08:00 p. m.

Tesla comenzó a vender sus autos eléctricos en la Argentina con dos modelos, el sedán Model 3 y el SUV Model Y, en un total de cinco versiones. Los precios de lista van de US$ 40.990 a US$ 53.990. La marca vende de forma directa, a través de su sitio web, sin concesionarios independientes.

La venta comenzó el 20 de noviembre con la apertura de los pedidos en el configurador del sitio de Tesla. Es el mismo esquema que la empresa utiliza en otros mercados de la región, como México, Chile, Colombia y Uruguay.

Los precios de cada versión El Model 3 se ofrece en tres versiones:

Rear-Wheel Drive: US$ 40.990.

Premium Long Range RWD: US$ 46.490.

Performance AWD: US$ 53.990.

Los precios de lista de los Tesla Model 3 y Model Y en la Argentina. — LA OPINION, con datos de Tesla. El Model Y tiene dos:

Premium RWD: US$ 43.990.

Seguí leyendo Tendencias Ocho de cada diez menores de 13 años ya utilizan redes sociales

Premium Long Range RWD: US$ 49.990.

A esos precios se suman US$ 350 de gastos de entrega y documentación. La reserva cuesta US$ 250.

Cómo es el Model Y El Model Y es un SUV mediano de 4,79 metros de largo, con capacidad para cinco pasajeros. Las dos versiones disponibles en el país tienen un solo motor, sobre el eje trasero. La versión Long Range declara hasta 661 km de autonomía según el ciclo de homologación WLTP.

Por dentro casi no tiene botones: la mayoría de las funciones se manejan desde una pantalla táctil central.

Dónde verlos y cómo comprarlos La marca abrirá un espacio de exhibición en el centro comercial Unicenter, en Martínez, partido de San Isidro, con una zona para pruebas de manejo. Los pedidos se realizan en línea.