Dos Tesla con manejo autónomo, frente a frente en un camino angosto: qué pasó cuando tuvieron que decidir quién cedía

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Dos dueños eslovenos pusieron sus autos con el sistema FSD a circular en sentido contrario. En la montaña se cruzaron; en un pueblo, quedaron atrapados en un bucle.

Dos propietarios de autos Tesla en Eslovenia pusieron a prueba el sistema de conducción asistida FSD con un experimento poco habitual: hicieron que sus vehículos circularan uno hacia el otro por caminos donde solo pasa un auto. En las rutas de montaña lograron cruzarse, pero en un pueblo quedaron atrapados en un bucle.

El experimento La prueba se publicó el 9 de noviembre en el canal de YouTube robot*irl, dedicado a la conducción autónoma, con el título «Enviamos dos Tesla autónomos uno contra otro». El video completo dura más de media hora.

Según la descripción del canal y la nota que publicó el sitio francés Numerama, se usaron dos autos: un Model Y blanco, del autor del canal, y un Model 3 rojo, de su amigo Jan Skočaj. Ambos son versiones de entrada de gama, con la misma computadora de a bordo y la misma versión del software FSD (Supervised).

La idea surgió de un video anterior. En septiembre, el mismo canal había mostrado cómo un Tesla con FSD se cruzaba con otros vehículos en la ruta del paso de Mangart, el camino pavimentado más alto de Eslovenia, que llega a 2055 metros de altura en los Alpes Julianos, cerca de la frontera con Italia. Entre los comentarios, un usuario propuso la prueba definitiva: que dos autos con el mismo sistema se encontraran en un camino angosto y tuvieran que decidir quién cedía el paso.

En la montaña: maniobras al límite En las curvas cerradas de montaña, los dos autos lograron resolver los cruces. Según Numerama, maniobraron a escasa distancia de las paredes de roca y, cuando se cruzaron con otros vehículos, el sistema se corrió o retrocedió para dejar pasar.

En uno de los encuentros, el Model 3 tenía detrás una fila de autos y motos. Alguien tenía que retroceder, y el autor del canal lo resumió en sus redes con una pregunta: «Adivinen quién».

El sitio francés señaló un detalle: en los dos cruces de montaña, el Model Y no le cedió el paso al Model 3, que venía en subida. En muchas legislaciones europeas, como la francesa, en los caminos de montaña donde el cruce es difícil tiene prioridad el vehículo que sube. Según esa interpretación, el Model 3 debía pasar primero, sobre todo porque el Model Y no tenía otros vehículos detrás.

En el pueblo: el bucle La prueba continuó en un pueblo. Al entrar, los dos autos detectaron a niños al costado del camino y se alejaron de ellos. Dentro de la zona urbana circularon más despacio de lo permitido.

Por separado, ambos se movieron sin problemas por las calles angostas. Las dificultades aparecieron cuando se encontraron frente a frente en un pasaje todavía más estrecho que el de la montaña: ninguno de los dos lograba decidir qué hacer.

Según la descripción de Numerama, uno avanzaba y después retrocedía, lo que hacía avanzar al otro, que se detenía y volvía a arrancar. Los autos parecían olvidar por qué habían iniciado la maniobra, retomaban su recorrido original y volvían a quedar en la misma situación. Finalmente, los conductores tuvieron que tomar el control.

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Mismo software, distinto comportamiento Otro resultado llamativo fue que los dos autos no manejaron igual, pese a tener el mismo software. El Model Y se mostró más decidido: eligió otras trayectorias, siempre dentro de los carriles, y subió más rápido las calles en pendiente. El Model 3, en cambio, se movió con más cautela.

Los dueños plantearon una hipótesis: la ubicación de la cámara en el parabrisas. El Model Y es un SUV, más alto que el sedán Model 3, por lo que su cámara tendría una mejor visión del entorno. Es una explicación de los propietarios que el video no permite comprobar.

Qué es el FSD supervisado El FSD (Full Self-Driving, «conducción autónoma total») de Tesla es, en su versión actual, un sistema de asistencia a la conducción supervisado. El auto puede manejar solo, pero el conductor debe vigilar en todo momento y retomar el control cuando sea necesario, como ocurrió en el pueblo.

En Europa, la autoridad de vehículos de los Países Bajos, la RDW, otorgó el 10 de abril de 2026 una aprobación provisoria. Las normas de la Unión Europea permiten que otros países reconozcan esa autorización en su territorio, y Eslovenia lo hizo el 7 de septiembre, como sexto país del bloque. Antes lo habían hecho los Países Bajos, Lituania, Estonia, Dinamarca y Bélgica, y después se sumaron otros, como la República Checa.

El 20 de octubre, el Parlamento esloveno aprobó las reglas para su uso. El secretario de Estado Marko Dvornik explicó en una entrevista que los conductores siguen siendo plenamente responsables del manejo.

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La aprobación en toda Europa, en suspenso Para que el sistema pueda usarse en toda la Unión Europea, la aprobación debe votarse en el Comité Técnico de Vehículos de Motor, y necesita una mayoría calificada: al menos 15 de los 27 países, que representen el 65 % de la población del bloque.

Tesla había anticipado que la votación se haría el 6 de octubre, pero el comité solo continuó la discusión y la postergó, como mínimo, hasta diciembre. Entre los cuestionamientos figuran la posibilidad de que el sistema supere los límites de velocidad y el riesgo de distracción del conductor. Francia ya se manifestó en contra, mientras que Alemania, Italia y España no reconocieron la aprobación neerlandesa.

Según el sitio especializado electrive, Tesla busca cambiar el nombre del sistema en Europa por «Tesla Assisted Driving» («conducción asistida de Tesla») para facilitar su aprobación.