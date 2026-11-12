> Del frenado automático al robotaxi: hasta dónde llegan los autos que manejan solos

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La Unión Europea ya exige frenado automático y asistente de carril en todos los autos nuevos, mientras los robotaxis suman ciudades en Estados Unidos y China.

Fuente: Comisión Europea, NHTSA, SAE, Waymo, Baidu, WeRide, Tesla y Zoox. · 12 de noviembre de 2026 a las 08:48 a. m.

Los autos incorporan cada vez más funciones que antes dependían solo del conductor. Cámaras, radares y sistemas de inteligencia artificial frenan ante un obstáculo, corrigen la trayectoria y regulan la velocidad. En paralelo, los robotaxis, vehículos que circulan sin nadie al volante, amplían su servicio comercial en Estados Unidos, China y Medio Oriente.

Qué sistemas incorporan los autos nuevos Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conocidos por la sigla inglesa ADAS, combinan distintos sensores. Las cámaras identifican carriles, señales, peatones y otros vehículos. Los radares miden la distancia y la velocidad de los objetos que están adelante, aun con lluvia o niebla. Algunos fabricantes suman lidar, un sensor que usa pulsos láser para construir un mapa en tres dimensiones del entorno.

Los programas de inteligencia artificial procesan esa información y deciden cuándo intervenir. Las funciones más difundidas son tres:

Frenado automático de emergencia: detecta un riesgo de choque y frena si el conductor no reacciona a tiempo.

Asistente de mantenimiento de carril: corrige la dirección cuando el auto se desvía sin poner el guiño.

Control de velocidad adaptativo: mantiene una distancia fija con el vehículo de adelante, acelerando y frenando por sí solo.

Las normas que vuelven obligatorios estos sistemas Desde el 7 de julio de 2024, todos los vehículos nuevos que se venden en la Unión Europea deben incorporar asistente inteligente de velocidad, detección de marcha atrás, alerta de somnolencia del conductor y señal de frenado de emergencia. Los autos y las camionetas, además, deben tener frenado automático, sistema de mantenimiento de carril y un registrador de datos de eventos. La Comisión Europea estima que estas exigencias ayudarán a salvar más de 25.000 vidas y a evitar al menos 140.000 heridos graves hasta 2038.

En Estados Unidos, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) aprobó en abril de 2024 una norma que exige frenado automático de emergencia en todos los autos y camionetas livianas a partir de septiembre de 2029. El sistema deberá detener el vehículo y evitar el choque contra otro auto a velocidades de hasta 100 km/h, y detectar peatones de día y de noche.

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La norma está en revisión. Las automotrices la impugnaron ante la Justicia, y en marzo de 2026 el Departamento de Transporte informó que prepara una modificación que extendería dos años el plazo de cumplimiento. Mientras no se apruebe un cambio, sigue vigente la fecha de 2029.

Los seis niveles de automatización definidos por la SAE, desde la asistencia hasta la conducción totalmente autónoma. — LA OPINION, con datos de SAE International Asistencia no es conducción autónoma La Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) clasifica la automatización en seis niveles, del 0 al 5. La mayoría de los sistemas que se venden hoy corresponden a los niveles 1 y 2: el auto puede frenar, acelerar o mantenerse en el carril, pero el conductor debe supervisar todo el tiempo y es responsable de la conducción.

En el nivel 3, el sistema maneja en condiciones limitadas y el conductor debe retomar el control cuando el auto se lo pide. En el nivel 4, el vehículo circula sin conductor dentro de una zona y unas condiciones determinadas. Es el nivel en el que operan los robotaxis.

Los robotaxis amplían su operación comercial Waymo, la empresa de conducción autónoma de Alphabet, la casa matriz de Google, es la que más avanzó en Estados Unidos. Opera en 15 ciudades del país y en marzo informó que realizaba 500.000 viajes pagos por semana. Este año sumó, entre otras, Denver, San Diego y Tampa, y empezó a ofrecer viajes a aeropuertos como los de San Antonio y Las Vegas. La empresa anunció que su próximo destino fuera de Estados Unidos será Londres.

Tesla ofrece su servicio de robotaxi sin supervisor a bordo en Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando y Tampa, según la información de la compañía del segundo trimestre. Zoox, propiedad de Amazon, empezó a cobrar los viajes en Las Vegas en agosto, con vehículos sin volante ni pedales.

Ciudades en las que operan los principales servicios de robotaxi, según los últimos datos de cada empresa. — LA OPINIÓN En China, Apollo Go, la plataforma de Baidu, alcanzó 28 ciudades y superó los 23 millones de viajes acumulados hasta junio de 2026. En Dubái opera viajes comerciales totalmente sin conductor, también a través de la aplicación de Uber. WeRide, otra empresa china, tiene más de 1800 robotaxis y servicio sin conductor en Abu Dabi y Dubái.