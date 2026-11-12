Del servidor al bolsillo: cómo la inteligencia artificial empezó a vivir en anteojos, teléfonos y auriculares

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Meta, Apple, Samsung y Google suman asistentes que procesan imágenes, voz y texto dentro del propio aparato. Qué cambia y qué sigue pendiente.

12 de noviembre de 2026 a las 07:46 a. m.

Fuente: Meta, Samsung, Apple, Qualcomm, MediaTek, Google y Engadget. · 12 de noviembre de 2026 a las 07:46 a. m.

La inteligencia artificial cambió de lugar: dejó de ser solo un servicio al que se accede desde una aplicación y pasó a integrarse en anteojos, teléfonos y auriculares. Buena parte del procesamiento ocurre dentro del propio aparato, sin enviar datos a un servidor remoto, lo que acelera las respuestas y permite usar algunas funciones sin conexión.

Procesar en el aparato: qué cambia El desplazamiento tiene consecuencias prácticas. Al resolver tareas en el dispositivo, las respuestas llegan con menos demora, algunas funciones operan sin conexión y una parte de los datos no sale del equipo. Eso modifica los términos de la discusión sobre privacidad.

Las tareas más exigentes siguen dependiendo de servidores externos. Las empresas combinan ambos esquemas según el tipo de solicitud.

Anteojos inteligentes: la apuesta de Meta Los anteojos son el formato en el que Meta concentró su estrategia, a partir de su alianza con EssilorLuxottica, la empresa dueña de Ray-Ban y Oakley.

La familia se organiza en varios niveles. Los Ray-Ban Meta de tercera generación, presentados en septiembre, incorporan una cámara de 12 megapíxeles con grabación de video en 3K. Según el fabricante, tienen hasta nueve horas de batería y un sistema de seis micrófonos que elimina más del 90 % del ruido de fondo.

Cámara, pantalla, batería y precio de los tres formatos de anteojos con IA de Meta. — LA OPINION, con datos de Meta Los Ray-Ban Meta Audio, anunciados en la misma presentación, son los primeros anteojos de la línea pensados solo para audio: no tienen cámara y pesan 43 gramos. Están diseñados para escuchar música, atender llamadas e interactuar con el asistente sin usar auriculares ni sacar el teléfono del bolsillo.

En el extremo superior se ubican los Meta Ray-Ban Display. Tienen una pantalla a color dentro de una de las lentes y se controlan con una pulsera que detecta gestos de los dedos. En ellos el asistente no solo responde con voz: también muestra información, subtítulos en tiempo real, indicaciones de navegación y mensajes.

Meta anticipó que antes de fin de año ofrecerá más de 100 opciones de anteojos entre sus líneas Ray-Ban, Oakley y Meta Glasses.

La NPU, la pieza clave de los teléfonos En los celulares, el cambio se apoya en una pieza específica del procesador: la NPU (unidad de procesamiento neuronal). Está dedicada a ejecutar modelos de inteligencia artificial y es distinta del procesador central y de la unidad gráfica.

Esa unidad permite que el teléfono reconozca escenas con la cámara, transcriba una nota de voz, traduzca un texto o resuma un documento con mayor rapidez y menor consumo de batería que si la tarea recayera en el procesador central.

Los chips que equipan los teléfonos de gama alta de este año incorporan NPU preparadas para esas tareas: el Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm, el Dimensity 9600 Pro de MediaTek, el Exynos 2600 de Samsung, el A20 Pro de Apple y el Tensor G6 de Google.

El procesamiento en el dispositivo y en la nube se combinan según la exigencia de cada tarea. — LA OPINION Apple, Samsung y Google: tres enfoques Las tres grandes plataformas abordan el asunto con énfasis distintos. Apple Intelligence combina el procesamiento local con un sistema que la empresa denomina Private Cloud Compute para las solicitudes más exigentes. Concentra sus funciones en la escritura, la organización de información y la traducción.

Samsung, con Galaxy AI, apunta a un asistente que interpreta el contexto. En la serie Galaxy S26, la función Now Nudge detecta cuándo aparece una fecha en una conversación, muestra los compromisos ya agendados para ese día y ofrece agregar el evento al calendario. El usuario confirma la acción.

Google integra Gemini en Android y en sus teléfonos Pixel, con herramientas de traducción que pueden funcionar sin conexión.

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Auriculares que traducen una conversación en tiempo real El caso de los auriculares muestra hacia dónde va la integración. La función Intérprete de Samsung traduce el habla en tiempo real y, con los Galaxy Buds compatibles, la reproduce en los auriculares mientras muestra el texto traducido en la pantalla del teléfono.

Apple incorporó una función equivalente, Traducción en vivo, que presentó junto con los AirPods Pro de tercera generación y que también está disponible en otros modelos de la marca.

La función Intérprete de Samsung reproduce la traducción en los auriculares y muestra el texto en el teléfono. — Samsung El escenario de uso es concreto: una conversación con alguien que habla otro idioma, sin pantallas de por medio.

Qué cambia respecto de los asistentes anteriores La diferencia con los asistentes de voz de hace una década no está solo en la calidad de las respuestas, sino en el tipo de información que procesan.

Los dispositivos actuales incorporan cámara y micrófono, lo que les permite trabajar sobre lo que el usuario ve y escucha en ese momento. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, presentó los anteojos como el formato que permite a la inteligencia artificial “ver lo que ves y oír lo que oyes”. El asistente deja de responder preguntas abstractas y pasa a operar sobre el entorno inmediato.

A eso se suma el carácter anticipatorio. Varias funciones ya no esperan una orden: analizan la información disponible y sugieren acciones.

Los puntos pendientes Esa misma capacidad abre preguntas que el sector todavía no resolvió.

La primera es la privacidad de terceros. Un dispositivo con cámara y micrófono siempre disponibles funciona en espacios compartidos, donde quienes están alrededor no decidieron participar. Los indicadores luminosos que señalan la grabación son una respuesta parcial.

La segunda es la disponibilidad real. Algunas funciones llegan con demora a ciertos mercados por cuestiones regulatorias. La traducción en vivo de Apple, por ejemplo, se habilitó en la Unión Europea meses después de su lanzamiento. En América Latina, los anteojos de Meta tienen venta oficial en México y este año se sumaron Chile, Colombia y Perú. Brasil fue anunciado como próximo destino. La Argentina no figura entre los mercados anunciados por la empresa.

La tercera es la utilidad sostenida. La traducción y la transcripción tienen un beneficio claro y medible. Otras funciones todavía deben demostrar que resuelven un problema concreto.

Hacia dónde va La apuesta de la industria es que estos dispositivos se conviertan en el punto de contacto cotidiano con los asistentes, por encima del teléfono. Al cierre de su conferencia anual, Meta mostró un pequeño dispositivo con pantalla, parlantes, micrófonos y sensor de huellas, del que todavía no informó precio ni fecha de lanzamiento.