Qué teléfono dura más: el iPhone 18 Pro Max ganó una prueba de batería entre 32 modelos

> Qué teléfono dura más: el iPhone 18 Pro Max ganó una prueba de batería entre 32 modelos

Tendencias

El sitio CNET midió cuánta carga perdía cada equipo en casi cuatro horas de uso. Un iPhone de US$ 699 empató con dos plegables mucho más caros

El iPhone 18 Pro Max quedó primero en la prueba de batería que el sitio estadounidense CNET hizo con 32 teléfonos. Otros modelos de Apple también quedaron entre los primeros: el iPhone 17e, de US$ 699, empató en el cuarto puesto con dos plegables que cuestan el doble o más.

Cómo fue la prueba CNET sometió a cada teléfono a dos pruebas, que sumaron tres horas y 45 minutos de uso. La primera midió el consumo de batería durante tres horas de reproducción de video por wifi, con el brillo de la pantalla al máximo. La segunda combinó, durante 45 minutos, reproducción de video, videollamadas, juegos y uso de redes sociales.

Las dos pruebas comenzaron con la batería al 100 %. Para armar la clasificación general, el sitio promedió el porcentaje de carga que le quedaba a cada equipo al terminar.

Los resultados En la prueba de uso combinado, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, terminaron con el 99 % de batería y compartieron el primer puesto. El Pixel 11 Pro XL, de Google, conservó el 97 %, por encima del 93 % que había registrado su antecesor, el Pixel 10 Pro XL, en la misma prueba.

En la reproducción de video, el mejor resultado fue el del iPhone 18 Pro, que conservó el 94 % de la carga después de tres horas. El iPhone 17 y los plegables Razr y Razr Ultra, de Motorola, tuvieron buenos resultados en las dos pruebas.

Pese a compartir el primer puesto en la prueba combinada, el iPhone Duo, que cuesta US$ 1999 en Estados Unidos, quedó cuarto en la clasificación general. Empató con el iPhone 17e, de US$ 699, y con el Motorola Razr Ultra, de US$ 1400. Entre los diez primeros también quedaron dos modelos de gama media: el Moto G Stylus, de US$ 500, y el Motorola Edge, de US$ 600.

Por segundo año consecutivo, Apple tuvo el mejor promedio por fabricante, seguida por OnePlus. Esa comparación solo incluyó a las marcas con más de un modelo en la prueba.

Por qué ganó el iPhone 18 Pro Max Según CNET, el primer puesto del iPhone 18 Pro Max se explica por tres factores: una batería de mayor capacidad que la del iPhone 17 Pro Max, la eficiencia del procesador A20 Pro y las optimizaciones del sistema operativo iOS 27.

Más batería no siempre significa más duración La prueba no mostró una mejora general en la industria. Según CNET, los teléfonos evaluados en 2026 tuvieron, en promedio, un rendimiento de batería similar al de los modelos probados en 2025 y 2024.