Apple convocó a un evento para el 28 de octubre y todas las miradas apuntan a la primera MacBook Pro con pantalla táctil

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La cita se llama “Pro and Tell” y será en Los Ángeles. Las filtraciones hablan de paneles OLED, chips M6 y un iPad mini renovado, aunque la empresa no detalló nada.

Apple confirmó que realizará un evento de lanzamiento de productos el 28 de octubre en Los Ángeles. La convocatoria, bautizada “Pro and Tell”, coloca a la MacBook Pro en el centro de las expectativas: según reportes de Bloomberg, la compañía presentaría su primera computadora portátil con pantalla táctil, un giro respecto de su postura histórica.

La confirmación llegó de la mano de Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, que publicó un breve mensaje en X anticipando la cita. La empresa, fiel a su costumbre, no detalló públicamente qué equipos mostrará, de modo que todas las características que circulan deben entenderse como filtraciones y no como anuncios oficiales.

La MacBook Pro actual. Según Bloomberg, el nuevo modelo tendría pantalla OLED táctil El giro táctil: una barrera que Apple sostuvo durante años El plato fuerte del evento sería, según las versiones, una MacBook Pro rediseñada con pantalla OLED y soporte táctil, disponible en versiones de 14 y 16 pulgadas y con un cuerpo considerablemente más liviano que el de los modelos actuales.

La novedad tendría un peso simbólico particular. Durante más de una década, Apple sostuvo públicamente que no combinaría las experiencias del iPad y la Mac, en una diferenciación que mantuvo incluso cuando Microsoft convirtió la pantalla táctil en la bandera de su línea Surface. De confirmarse, el movimiento representaría un cambio de rumbo en uno de los criterios más estables de la compañía.

Las filtraciones indican que estos equipos incorporarían además una interfaz tipo “Dynamic Island”, similar a la del iPhone, y que utilizarían los chips M5 Pro y M5 Max, los mismos de las MacBook Pro presentadas en marzo. Ambas características —el panel OLED y la isla dinámica— serían una primicia para una computadora de la marca.

Si efectivamente llega el modelo táctil, una de las grandes preguntas será cómo adaptará Apple el sistema operativo macOS para combinar esa forma de interacción con el teclado y el trackpad.

Apple Mac mini con chip M6 El chip M6 llega al iMac y a la MacBook Pro de entrada Bloomberg ubica otros tres productos entre las posibles novedades. El primero sería una actualización de la MacBook Pro de entrada de 14 pulgadas, equipada con el procesador M6; el segundo, una renovación del iMac con ese mismo chip. En ambos casos se trataría de actualizaciones de componentes, sin rediseño exterior.

El dato llamativo es el ritmo: el M6 debutó hace pocas semanas en el Mac mini, con mejor rendimiento de CPU, menor consumo energético y mayor capacidad para ejecutar tareas de inteligencia artificial en el propio equipo. Su salto al iMac y a la portátil de acceso comprime la cadencia habitual de renovación de la gama.

La tercera incorporación sería un iPad mini rediseñado, con una pantalla de mayor nitidez. Distintos reportes señalan que estrenaría panel OLED.

Cuándo llegarían a las tiendas Según informó Bloomberg, las tiendas de Apple se preparan para comenzar a vender los nuevos productos el viernes 6 de noviembre, poco más de una semana después del evento.