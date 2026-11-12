Híbridos o eléctricos: qué eligen los compradores y por qué la transición avanza a distinto ritmo

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En Europa, los híbridos encabezan los patentamientos; en Estados Unidos crecen mientras caen los eléctricos puros. Qué hay detrás de cada mercado.

Fuente: ACEA, EIA, AIE, Cox Automotive y Autoblog. · 12 de noviembre de 2026 a las 08:06 a. m.

Los autos híbridos se consolidaron como una de las opciones preferidas en los principales mercados. En la Unión Europea encabezan los patentamientos de 2026 y en Estados Unidos ganaron participación mientras caían las ventas de eléctricos puros, tras el fin de los créditos fiscales. La transición hacia la electrificación no avanza al mismo ritmo en todas partes.

Qué es un híbrido y en qué se diferencia de un eléctrico Bajo la etiqueta de autos electrificados conviven tecnologías distintas. El híbrido convencional (HEV) combina un motor a combustión con uno eléctrico y una batería que se recarga sola, al frenar o con el propio motor. No se enchufa y se carga combustible como en cualquier auto.

El híbrido enchufable (PHEV) tiene una batería más grande que puede cargarse en la red. Permite recorrer distancias cortas solo con electricidad y usar el motor a combustión en los trayectos largos.

El eléctrico puro (BEV) funciona solo con batería. No usa combustible, pero depende de la red de carga y su autonomía está limitada por la capacidad de la batería.

Europa: los híbridos lideran, los eléctricos crecen más rápido Según la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA), entre enero y septiembre de 2026 se registraron en la Unión Europea 8.517.059 autos nuevos. Los híbridos sumaron 3.090.530 unidades, el 36,3 % del total, con un aumento del 10,7 % frente al mismo período de 2025. La ACEA los describe como “la opción preferida de los consumidores de la UE”. Esa categoría incluye a los híbridos convencionales y a los llamados híbridos suaves.

Participación de cada motorización en los patentamientos de la Unión Europea, entre enero y septiembre de 2025 y de 2026. — LA OPINION, con datos de ACEA Los eléctricos puros quedaron en segundo lugar, con 1.931.465 unidades y el 22,7 % del mercado. Su crecimiento fue más rápido: aumentaron un 48,5 % y su participación pasó del 16,1 % al 22,7 % en un año. Los híbridos enchufables representaron el 10,1 %.

Los que perdieron terreno fueron los autos a combustión. Los de nafta bajaron del 27,7 % al 21,2 % del mercado, y los diésel, del 9,3 % al 7,1 %.

Estados Unidos: el fin de los incentivos cambió el mapa En Estados Unidos la tendencia es más marcada. Según la Administración de Información Energética (EIA), los híbridos alcanzaron el 16 % de las ventas de vehículos livianos nuevos en el tercer trimestre de 2026. En el mismo período, los eléctricos puros bajaron del 10 % al 6 %, y los híbridos enchufables, del 1,8 % al 0,7 %.

El cambio coincide con el fin de los créditos fiscales federales para la compra de vehículos eléctricos, que vencieron el 30 de septiembre de 2025. Los híbridos convencionales nunca fueron elegibles para esos beneficios. Antes del vencimiento hubo un adelantamiento de compras: en septiembre de 2025, los eléctricos puros llegaron a un récord del 12 % de las ventas.

Según la EIA, 2025 fue el primer año en que las ventas y la participación de los eléctricos puros cayeron en ese país, y la tendencia continuó en 2026.

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Participación de los eléctricos y los híbridos enchufables en las ventas de Estados Unidos, antes y después del fin de los créditos fiscales. — LA OPINION, con datos de la EIA Por qué los compradores eligen híbridos Los motivos combinan autonomía, precio y hábitos de uso. Un híbrido no depende de la infraestructura de carga ni tiene la limitación de autonomía de una batería, y ofrece un consumo menor que un auto a combustión.

En Estados Unidos, el contexto de precios también pesa. Jeremy Robb, economista jefe de Cox Automotive, señaló en septiembre que el promedio nacional de la nafta volvió a acercarse a los US$ 4,50 por galón, un 41 % más que un año antes. Según la misma consultora, el precio de transacción de un eléctrico nuevo sigue por encima del de un auto a combustión.

China y América Latina: otros ritmos El panorama global muestra velocidades distintas. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2025 se vendieron más de 20 millones de autos eléctricos en el mundo, contando puros y enchufables. Eso equivale al 25 % de las ventas totales.

China concentra seis de cada 10 eléctricos vendidos en el mundo: superó los 13 millones de unidades, y casi el 55 % de los autos nuevos que se venden allí son eléctricos. Aun así, el crecimiento se desaceleró y quedó por debajo del 20 % anual.

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En América Latina, las ventas de eléctricos superaron las 350.000 unidades en 2025, un 75 % más que el año anterior. Los híbridos enchufables representaron cerca de la mitad. Brasil vendió 180.000 eléctricos, el 9 % de su mercado, y es uno de los pocos países donde se venden más enchufables que eléctricos puros. En México, las ventas de híbridos enchufables se multiplicaron por siete.

Qué hacen las automotrices Las automotrices ajustaron sus planes. Ford redujo el peso de los eléctricos en su estrategia y prevé sumar más versiones híbridas a su gama. Honda anunció una nueva plataforma híbrida, con sistemas de mayor tamaño para América del Norte que llegarán a la venta a partir de 2027.

Charlie Chesbrough, economista sénior de Cox Automotive, advirtió que las tres grandes de Detroit tienen “opciones limitadas de motorizaciones híbridas”, por lo que la tendencia a favor de otras marcas en ese segmento probablemente continúe.