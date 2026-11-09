Récord de exportaciones y primera caída del empleo en seis años: la industria del software argentina frente a la IA

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El sector exportó US$744 millones en un trimestre, el mayor registro histórico, mientras el empleo retrocedió por primera vez desde 2020.

09 de noviembre de 2026 a las 11:16 a. m.

Fuente: Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI-CESSI); Pablo Fiuza en La Nación; Argencon.

Fuente: Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI-CESSI); Pablo Fiuza en La Nación; Argencon. · 09 de noviembre de 2026 a las 11:16 a. m.

La industria argentina del software atraviesa una etapa con dos indicadores que apuntan en direcciones opuestas. Las exportaciones alcanzaron un máximo histórico y el empleo registró su primera caída trimestral en seis años, en un contexto donde la inteligencia artificial generativa modifica la manera de desarrollar programas y prestar servicios.

Los datos surgen del informe del primer trimestre del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), que depende de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), entidad que agrupa a más de 1800 empresas.

Las exportaciones: el mejor registro de la historia Durante el primer trimestre de este año, el sector exportó 744 millones de dólares, un 13,8 % más que un año antes y la cifra trimestral más alta de la serie. El acumulado de los últimos doce meses llegó a 2848 millones de dólares, con un crecimiento del 11,4 % interanual.

El destino principal sigue siendo Estados Unidos, que en 2025 concentró el 49,1 % de los ingresos provenientes del exterior, seguido por España con el 14,7 % y Uruguay con el 10,7 %.

Estados Unidos concentró casi la mitad de los ingresos por exportaciones de software en 2025. — Gráfico: La Opinión, con datos del OPSSI-CESSI. Si se considera el conjunto de la economía del conocimiento, las exportaciones alcanzaron un récord de 9685 millones de dólares, según Argencon, y la entidad proyectaba superar los 11.000 millones este año.

El empleo: la señal que cambió El dato que concentró la atención del informe fue otro. La industria emplea a 162.391 personas, pero durante el primer trimestre el empleo formal retrocedió 0,5 % respecto del cuarto trimestre de 2025.

Es la primera baja trimestral en seis años. Entre 2015 y 2025, el sector creó 65.398 puestos netos, un crecimiento del 67,3 %, el mayor de la economía en términos porcentuales, frente al 1,2 % del empleo privado total.

El presidente de la cámara, Pablo Fiuza, lo describió sin rodeos en una entrevista con La Nación: «En los seis meses del año el empleo se estancó».

Entre 2015 y 2025, el empleo en el software creció 67,3 %, frente al 1,2 % del empleo privado total. — Gráfico: La Opinión, con datos del OPSSI-CESSI. Qué está cambiando en el trabajo El punto de fondo no es la cantidad de puestos sino su composición. La demanda se desplazó hacia perfiles más especializados, mientras se reducen las posiciones de entrada.

Eso tiene una consecuencia específica para el sector argentino. «Nuestra industria siempre fue de tomar a gente que muchas veces incluso era su primer empleo», señaló Fiuza, en referencia a los programas de formación en programación que durante años funcionaron como puerta de ingreso al mercado laboral tecnológico.

Esa puerta se está angostando. Las tareas de codificación rutinaria —históricamente el terreno donde se formaban los desarrolladores junior— son precisamente las que las herramientas de inteligencia artificial resuelven con mayor eficacia.

La paradoja de la adopción Hay un dato que resulta revelador sobre el estado real de la transformación: según una encuesta de la cámara citada por Fiuza, casi el 40 % de las empresas que no implementan inteligencia artificial responde que no lo hace porque no tiene los recursos o el conocimiento necesarios.

Es decir: en una industria dedicada a desarrollar tecnología, la barrera principal para incorporar estas herramientas es la misma que enfrenta cualquier otro sector.

Desde la cámara plantean que la agenda de eficiencia y adopción se volvió central, no como una estrategia de recorte sino como una vía para aumentar el valor generado por cada colaborador.

El diagnóstico del sector “La industria del software sigue demostrando su capacidad de adaptación. En un contexto donde la inteligencia artificial está redefiniendo procesos y modelos de negocio, el sector continúa generando divisas, sosteniendo empleo de calidad y aumentando su competitividad internacional”, sostuvo Fiuza.

Y planteó un cambio en el orden de las prioridades: “Los desafíos ya no pasan por la inflación, sino por acelerar la innovación, ampliar mercados y responder a una demanda cada vez más exigente”.

Sobre el contexto macroeconómico, el dirigente señaló que el ordenamiento de las variables favoreció la continuidad de las exportaciones, aunque advirtió que la microeconomía todavía tiene que acompañar ese proceso.

El mapa del talento La Argentina cuenta con más de 145.000 desarrolladores activos, concentrados principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. En marzo, el salario promedio del sector subió 37,2 % interanual, frente a una inflación de 32,6 %, y superó en 110 % la remuneración promedio de los trabajadores registrados.