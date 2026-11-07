Baterías de estado sólido: la tecnología que promete 1.000 kilómetros de autonomía y diez minutos de carga

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Toyota apunta a producirlas entre 2027 y 2028, pero una filial china ya las sacó de la línea. El estado real de la carrera y lo que todavía falta resolver.

Fuente: Toyota, Idemitsu Kosan, Sumitomo Metal Mining, GAC y normativa china sobre baterías de estado sólido · 07 de noviembre de 2026 a las 07:11 a. m.

Las baterías de estado sólido son, desde hace una década, la promesa pendiente de la movilidad eléctrica: más autonomía, carga más rápida y mayor seguridad. Este año la tecnología empezó a abandonar el laboratorio para pasar a líneas piloto y pruebas en vehículos reales, aunque la producción masiva todavía no tiene fecha firme.

El cambio técnico es conceptualmente simple. Las baterías de iones de litio que equipan hoy a los vehículos eléctricos utilizan un electrolito líquido para transportar los iones entre los electrodos. Las de estado sólido reemplazan ese líquido por un material sólido, habitualmente un compuesto de sulfuro o un cerámico.

Qué se gana con el cambio Esa sustitución abre tres mejoras simultáneas.

La densidad energética aumenta de manera significativa: permite almacenar más energía en el mismo volumen y peso. Las cifras que manejan los desarrolladores van de 260 a 500 vatios-hora por kilogramo según la versión, frente a los valores considerablemente menores de las baterías convencionales. En términos prácticos, eso se traduce en autonomías superiores a los 1.000 kilómetros.

La diferencia está en el electrolito: líquido en las baterías actuales y sólido en la nueva generación. La velocidad de carga mejora porque el electrolito sólido tolera mayores intensidades de corriente sin degradarse. Toyota maneja como objetivo recuperar del 10% al 80% de la capacidad en diez minutos, un tiempo comparable al de una parada para cargar combustible.

La seguridad es quizás el punto menos difundido pero más relevante. El electrolito líquido de las baterías actuales es inflamable y constituye el factor central en los incendios de vehículos eléctricos. Un electrolito sólido elimina ese componente.

La carrera: Japón por un lado, China por el otro Toyota es la compañía que más públicamente se comprometió con esta tecnología. Presentó su hoja de ruta en 2023 y acumula alrededor de 1.300 patentes en la materia.

Su estrategia se apoya en alianzas con otras empresas japonesas. Con Idemitsu Kosan trabaja en el desarrollo de electrolitos sólidos de sulfuro de litio, y con Sumitomo Metal Mining avanzó en el material catódico, uno de los componentes más críticos. Hace pocas semanas ambas compañías anunciaron haber desarrollado un nuevo material de alta durabilidad, capaz de soportar miles de ciclos de carga y descarga sin degradarse.

El calendario de Toyota ubica la producción entre 2027 y 2028. La fábrica destinada a esa tarea ya está en construcción. Un detalle de la estrategia: en una primera etapa la compañía planea instalar estas baterías en vehículos híbridos, para validar su confiabilidad antes de llevarlas a los eléctricos puros.

Del otro lado, los fabricantes chinos avanzaron por una vía menos anunciada pero igualmente concreta. Greater Bay Technology, una filial del grupo GAC, sacó celdas de estado sólido de su línea de producción e inició el proceso para escalar a volúmenes de gigavatios-hora. El propio grupo GAC completó a fines de 2025 la primera línea china de producción de celdas de estado sólido de gran capacidad.

CATL y BYD, los dos mayores fabricantes de baterías del mundo, también trabajan en sus propios desarrollos, con horizontes que se ubican hacia 2030.

Celda de estado sólido de Greater Bay Technology, filial del grupo GAC. La empresa produjo sus primeras muestras en abril. El estándar chino: un movimiento regulatorio Hay un hito de este año que suele pasar inadvertido y que puede resultar determinante. En julio, el gobierno chino puso en vigencia una normativa específica sobre baterías de estado sólido para vehículos eléctricos, orientada a establecer terminología y clasificación.

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La aparente aridez del asunto esconde su importancia: definir qué cuenta como batería de estado sólido evita que el término se use con laxitud comercial y fija un marco común para fabricantes y compradores. Es el tipo de decisión que suele anticipar una fase de producción industrial.

El matiz: las semisólidas ya están en la calle Conviene una precisión que el entusiasmo suele omitir. Entre las baterías convencionales y las de estado sólido existe una categoría intermedia —las semisólidas— que combina electrolito líquido en menor proporción con componentes sólidos.

Esas baterías ya equipan vehículos de producción. El caso más citado es el de un paquete de 150 kWh desarrollado por WeLion para NIO, que alcanza autonomías cercanas a los 930 kilómetros.

Es decir: parte de los beneficios que se atribuyen al estado sólido ya están disponibles, aunque mediante una solución técnica distinta y de transición.

Lo que falta resolver El obstáculo principal no es conceptual sino industrial. Fabricar celdas de estado sólido requiere técnicas de ensamblado que no existen a escala: los materiales son más difíciles de manipular, el contacto entre electrolito sólido y electrodos genera problemas de interfaz y la producción en volumen todavía no demostró ser viable económicamente.

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A eso se suma la durabilidad. Una batería debe mantener su capacidad durante miles de ciclos, y recién ahora los desarrolladores empiezan a reportar materiales que se acercan a ese requisito.

Y queda el costo. Las primeras unidades llegarán a vehículos de gama alta o a series limitadas. El acceso masivo depende de una curva de abaratamiento que, en tecnologías de este tipo, suele demandar años.

Los plazos del sector: series limitadas desde 2027 y producción en volumen hacia 2030. El consenso de los plazos Las proyecciones del sector coinciden en un esquema de dos tiempos: 2027 como primer hito para vehículos eléctricos de estado sólido en series pequeñas, y 2030 para la producción en volumen.

Hay motivos para la cautela. Toyota viene anunciando esta tecnología para 2027 desde hace aproximadamente una década, y los plazos se corrieron en más de una ocasión. La diferencia de este momento es que las líneas piloto existen, las fábricas están en construcción y los primeros vehículos de prueba ya circulan.