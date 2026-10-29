Zárate: Toyota presentó uno de los papamóviles que utilizará León XIV durante su visita a la Argentina

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Zárate

La automotriz adaptó y donó dos camionetas Hilux fabricadas en Zárate para los traslados del Papa, quien tiene prevista una visita al país del 8 al 11 de noviembre.

Toyota Argentina presentó formalmente uno de los dos vehículos especialmente acondicionados en la planta industrial de Zárate, para el traslado del papa León XIV durante su visita apostólica a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. La unidad destinada a las actividades en Buenos Aires fue exhibida ante el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en un encuentro realizado en el concesionario Kansai.

Toyota adaptó dos Hilux para la visita del papa León XIV Los dos papamóviles fueron desarrollados sobre la base de camionetas Toyota Hilux producidas en la planta industrial de Zárate, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Las unidades fueron adaptadas de acuerdo con los requerimientos establecidos por el Vaticano para acompañar las actividades oficiales del pontífice durante su paso por el país.

La presentación de una de las camionetas se realizó el 27 de octubre en el concesionario Kansai, donde el vehículo fue puesto formalmente a disposición de la representación de la Santa Sede en la Argentina.

La segunda unidad ya se encuentra en Córdoba, donde permanecerá bajo custodia de Gendarmería Nacional hasta el momento de su utilización. De esta manera, los vehículos estarán disponibles para los compromisos previstos en las dos ciudades incluidas en la agenda de la visita papal.

La iniciativa representa una participación de la industria automotriz argentina en un acontecimiento de relevancia institucional y religiosa, con dos unidades especialmente preparadas para cumplir una función específica durante la estadía de León XIV.

Vallé Equipamientos y Furlong participaron del proyecto La preparación de los papamóviles demandó un trabajo coordinado entre Toyota Argentina y distintas empresas de su cadena de valor. La adaptación de las camionetas estuvo a cargo de Vallé Equipamientos, firma con 70 años de trayectoria en el carrozado y equipamiento de vehículos, con sedes en Córdoba y Buenos Aires.

La compañía cuenta con certificación de Toyota Motor Corporation de Japón, un aspecto que formó parte del proceso de trabajo para adecuar las unidades a las exigencias del proyecto.

Por otra parte, Furlong, socio estratégico de Toyota en materia logística, tuvo a su cargo el traslado de los vehículos. Según informó la automotriz, las operaciones se desarrollaron bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad.

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El concesionario Kansai también tuvo una participación importante, tanto por su intervención en el vínculo con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina como por el soporte logístico que brindará durante las actividades previstas en Buenos Aires.

La articulación entre las distintas empresas permitió completar las tareas necesarias para disponer de los dos vehículos, cuya utilización estará vinculada con los desplazamientos del Papa durante su visita apostólica.

La Hilux de Zárate, protagonista de un acontecimiento internacional Desde Toyota Argentina destacaron el orgullo que representa que la Hilux haya sido elegida para acompañar al papa León XIV durante su visita al país. El modelo se produce en la planta de Zárate desde 1997 y constituye uno de los principales exponentes de la industria automotriz nacional.

De acuerdo con la empresa, la camioneta es el vehículo más fabricado en la historia de la industria automotriz argentina, una trayectoria que refleja la importancia de la planta bonaerense dentro del entramado productivo del país.

La producción de las dos unidades y su posterior adaptación también pusieron en marcha una cadena de colaboración que incluyó tareas de equipamiento especializado, transporte y coordinación institucional.