Zárate: investigan la muerte de un hombre que cayó desde un techo a una cochera
El hombre cayó desde unos seis metros de altura en una propiedad de la calle General Paz al 1100. La Policía y la Justicia investigan cómo ocurrió el hecho.
Un hombre murió en la noche del domingo tras caer desde el techo de una propiedad hacia el interior de una cochera, ubicada en General Paz al 1100, entre Sarmiento y Quirno, en la ciudad de Zárate. Según las primeras informaciones, la víctima cayó desde una altura aproximada de seis metros y sufrió lesiones fatales.
Cómo ocurrió el hecho en el centro de Zárate
El episodio se registró en una propiedad situada sobre la calle General Paz, en el tramo comprendido entre Sarmiento y Quirno. De acuerdo con fuentes vinculadas al operativo de seguridad, el hombre cayó desde el techo hacia una cochera ubicada dentro del inmueble.
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Las primeras versiones indican que la víctima se habría desplazado por los techos de distintas propiedades de la zona, presuntamente en un intento de escapar. Sin embargo, esta hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente y forma parte de las líneas de investigación.
Operativo policial y pericias en General Paz al 1100
Tras el hallazgo del cuerpo, se desplegó un operativo policial y judicial para preservar la escena y avanzar con las actuaciones correspondientes. La cuadra de General Paz, entre Sarmiento y Quirno, fue cerrada al tránsito para facilitar el trabajo de los equipos intervinientes.
En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias destinadas a determinar cómo se produjo la caída. También se hizo presente personal de la morgue judicial, que intervino en el procedimiento relacionado con el cuerpo de la víctima.
La Justicia investiga las causas de la muerte
Las autoridades buscan establecer qué ocurrió antes del fallecimiento y por qué el hombre se encontraba sobre los techos de las propiedades de esa zona de Zárate.
Por el momento, la presunta huida constituye una hipótesis inicial, pero no se conocen oficialmente los motivos por los que el hombre habría estado desplazándose por los techos ni las circunstancias que derivaron en la caída. La investigación continúa para esclarecer la mecánica del hecho.