San Antonio de Areco: Rally Regional y Turismo Carretera, los pilotos de Areco se destacaron en un fin de semana exigente

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Región

Jorge Villarino ganó en Chivilcoy, Mauricio Cagnoni fue segundo y Jeremías Scialchi terminó 15.º en Rosario. La lluvia obligó a suspender la segunda etapa del rally.

Los pilotos de San Antonio de Areco tuvieron un fin de semana con resultados destacados en el automovilismo regional y nacional. Jorge Villarino consiguió una nueva victoria en el Rally Regional de Chivilcoy, Mauricio Cagnoni finalizó segundo y Mario Mari también sumó protagonismo. En el Turismo Carretera, Jeremías Scialchi avanzó posiciones hasta concluir 15.º en Rosario.

Jorge Villarino ganó en Chivilcoy y amplió su ventaja en el campeonato La fecha del Rally Regional disputada en Chivilcoy terminó anticipadamente debido a las lluvias, que impidieron desarrollar la segunda etapa prevista para el domingo. De esta manera, la clasificación quedó definida con los resultados registrados durante la jornada del sábado.

Jorge Villarino consiguió su quinta victoria en ocho fechas en la Clase Junior, un resultado que le permitió fortalecer su posición en el campeonato y llegar con buenas posibilidades a la última competencia de la temporada.

El piloto destacó la exigencia de los caminos, las velocidades alcanzadas y las dificultades que generaron las precipitaciones en algunos sectores del recorrido. También valoró el trabajo de su navegante y del equipo en la puesta a punto del automóvil.

Por su parte, Mauricio “Popi” Cagnoni terminó segundo, detrás de Mauricio Bondanza, después de una disputa ajustada que se definió en los últimos tramos del sábado. El representante de Areco señaló que la lluvia complicó especialmente el paso por los sectores de asfalto y reconoció que, si bien mantiene posibilidades matemáticas de pelear por el título, la definición será difícil.

Mario Mari también lamentó la suspensión de la jornada del domingo, ya que consideró que la decisión climática le quitó la posibilidad de seguir descontando puntos en la lucha por el campeonato. A pesar de ello, destacó el rendimiento de su automóvil y aseguró que buscará aprovechar sus últimas oportunidades en la fecha decisiva.

La definición del Rally Regional está prevista en Florentino Ameghino, donde los competidores deberán afrontar caminos con características diferentes a los de Chivilcoy.

Jeremías Scialchi remontó posiciones y terminó 15.º en el Turismo Carretera En el plano nacional, Jeremías Scialchi tuvo una actuación destacada en una nueva fecha del Turismo Carretera, disputada en el autódromo de Rosario. El piloto de San Antonio de Areco logró una importante remontada y cruzó la meta en el 15.º puesto, después de recuperar terreno durante la carrera.

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Scialchi resaltó las mejoras realizadas en el automóvil entre la clasificación y la final, que le permitieron incrementar el rendimiento y avanzar posiciones en una competencia exigente.

Entre las maniobras más destacadas, recordó un sobrepaso en el que también estuvieron involucrados Christian Ledesma y Nicolás Bonelli. El piloto valoró el respeto entre los competidores y agradeció el trabajo de su equipo, al considerar que los cambios realizados durante el fin de semana fueron determinantes para mejorar su desempeño.

El resultado en Rosario representó un avance para Scialchi, que pudo completar una final competitiva y sumar una nueva experiencia en una de las principales categorías del automovilismo argentino.

San Antonio de Areco podría recibir una fecha del Rally Regional en 2027 Además de los resultados deportivos, el fin de semana dejó una noticia que despertó expectativas entre los aficionados al automovilismo de San Antonio de Areco. Jorge Villarino y Mauricio Cagnoni señalaron que se trabaja para organizar una fecha del Rally Regional en la ciudad durante febrero de 2027.

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Según explicaron, ya se realizaron reuniones con representantes municipales y de la organización del campeonato para evaluar los caminos y avanzar en los preparativos necesarios para concretar la competencia.

La posibilidad de recuperar una fecha de esta categoría permitiría que los pilotos locales compitan ante su público y que la ciudad vuelva a formar parte del calendario del rally, después de varios años sin recibir pruebas de este tipo.