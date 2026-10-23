Murió un preso de San Pedro en la Unidad Penal 3 de San Nicolás y la Justicia investiga las causas

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Gonzalo Agustín Chirino, de 30 años, estaba alojado en la cárcel nicoleña desde hacía aproximadamente dos años. Sufrió una descompensación cardíaca y ordenaron una autopsia.

Un hombre oriundo de la ciudad de San Pedro, que se encontraba detenido en la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás, murió luego de sufrir una descompensación mientras permanecía alojado en el establecimiento penitenciario. El fallecido fue identificado como Gonzalo Agustín Chirino, de 30 años. El caso quedó bajo investigación judicial y se dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas del deceso.

Murió un detenido de San Pedro en la cárcel de San Nicolás El fallecimiento de Chirino se produjo durante la tarde del miércoles, alrededor de las 15:00, según la información difundida por medios de San Pedro. De acuerdo con los primeros datos conocidos, el hombre sufrió un paro cardíaco dentro de la unidad penitenciaria, situación que derivó en su muerte.

Chirino permanecía alojado en la Unidad Penal N° 3 desde hacía aproximadamente dos años. Su fallecimiento ocurrió mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense, por lo que las circunstancias del episodio quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, la información disponible indica que la descompensación cardíaca fue el episodio que precedió a la muerte. Sin embargo, la determinación de las causas precisas requiere de los estudios médicos y las diligencias judiciales dispuestas tras el fallecimiento.

La Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas de la muerte Tras conocerse el deceso, se inició una investigación judicial para establecer las circunstancias en las que ocurrió. Como parte de las medidas ordenadas, se dispuso la realización de una autopsia, un procedimiento que permitirá avanzar en la determinación de las causas de la muerte.

El estudio médico forense será una instancia clave para establecer si el fallecimiento se produjo como consecuencia de un episodio cardíaco y precisar los factores que pudieron intervenir. Los resultados también podrán aportar elementos para reconstruir lo sucedido dentro del establecimiento penitenciario.

Por el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre las circunstancias previas a la descompensación ni sobre eventuales intervenciones médicas realizadas dentro de la cárcel. La investigación deberá establecer esos aspectos a partir de las pericias y de la información incorporada al expediente.

Quién era Gonzalo Agustín Chirino, el detenido oriundo de San Pedro Gonzalo Agustín Chirino tenía 30 años y era oriundo de San Pedro. Según la información publicada sobre el caso, contaba con antecedentes delictivos y se encontraba privado de su libertad en la cárcel de San Nicolás desde hacía alrededor de dos años.

Su situación judicial previa forma parte de los antecedentes personales del hombre, aunque no modifica la necesidad de esclarecer las circunstancias de su muerte durante el período en que permanecía detenido.

La Unidad Penal N° 3, ubicada en San Nicolás, es el establecimiento en el que ocurrió el episodio. La investigación busca determinar con precisión qué sucedió durante las horas previas al fallecimiento y establecer las causas médicas del deceso.