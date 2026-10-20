San Pedro: Octubre Rosa, el Hospital Emilio Ruffa realizará mamografías gratuitas hasta el viernes

Región

La campaña de prevención se desarrollará hasta el 23 de octubre en San Pedro, de 12 a 16, para mujeres mayores de 40 años sin turno previo.

En el marco de Octubre Rosa y del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa de San Pedro puso en marcha una semana de mamografías gratuitas. La propuesta busca promover la detección temprana y facilitar el acceso a los controles preventivos para mujeres del distrito.

Mamografías gratuitas en San Pedro: días y horarios de atención La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Salud y la Dirección del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa. Las prácticas se realizarán hasta el viernes 23 de octubre inclusive, en el horario de 12 a 16.

La campaña está destinada a mujeres mayores de 40 años que no se hayan realizado una mamografía durante el último año. El objetivo es reforzar la importancia de los controles periódicos y acercar este estudio fundamental a quienes necesitan actualizar sus chequeos.

Cómo acceder al estudio sin turno previo Desde la organización informaron que la atención será por orden de llegada, sin necesidad de solicitar un turno anticipado. Para acceder a la práctica, las interesadas deberán acercarse directamente al sector de Rayos del hospital o consultar en la Mesa de Entrada para recibir orientación.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás realizará una nueva jornada de recepción de residuos eléctricos y electrónicos

La propuesta contempla un cupo de 10 atenciones diarias, por lo que se recomienda tener en cuenta la disponibilidad al momento de concurrir. Las mamografías se llevarán a cabo durante toda la semana prevista, dentro de la franja horaria establecida.

Octubre Rosa y la importancia de la detección temprana La mamografía es una herramienta central para detectar el cáncer de mama en etapas iniciales. Este estudio permite identificar lesiones que pueden no ser perceptibles mediante un examen físico o la palpación, lo que refuerza la importancia de realizar los controles correspondientes.