San Pedro se suma a las jornadas de descacharreo y vacunación contra el dengue

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Los operativos se realizarán del 7 al 11 de septiembre en barrios y localidades para eliminar criaderos y reforzar la vacunación.

La ciudad de San Pedro se incorporará desde el lunes a las Jornadas Provinciales de Descacharreo, una iniciativa que busca fortalecer la prevención del dengue mediante la eliminación de objetos que puedan acumular agua. Los equipos de Salud recorrerán distintos barrios y localidades durante la semana y también reforzarán las acciones de vacunación.

Descacharreo contra el dengue en barrios y localidades La Secretaría de Salud y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) llevarán adelante las actividades entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre. Los equipos sanitarios recorrerán casa por casa para acompañar a los vecinos en la identificación y eliminación de recipientes y elementos en desuso que puedan convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti.

El cronograma comenzará el lunes 7 en Río Tala. El miércoles 9 será el turno de los barrios 1° de Mayo y Dalagaic Piogonac.

El jueves 10, en tanto, el operativo se desarrollará en forma simultánea en Arco Iris, CIC, Depietri, Tosquera, Mateo Sbert, Bajo Campodónico y Villa Igoillo. Finalmente, el viernes 11 las recorridas llegarán a Buena Moza, Álamos y Canaletas.

Qué elementos se deben eliminar para prevenir el dengue Desde la cartera sanitaria remarcaron que el descacharreo es una de las principales herramientas para reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue. Por eso, solicitaron a los vecinos retirar latas, botellas, neumáticos y otros objetos que puedan acumular agua.

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También recomendaron mantener los baldes y recipientes boca abajo, tapar tanques y depósitos de agua, limpiar canaletas y desagües y renovar periódicamente el agua de los bebederos de animales. En estos últimos casos, es importante cepillar las superficies, ya que los huevos del mosquito pueden permanecer adheridos incluso durante períodos de sequía.

Vacunación y medidas de prevención del dengue Las jornadas también incluirán acciones de vacunación. La referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), doctora Silvana Morales, junto con un equipo de vacunadoras, acompañará las recorridas territoriales para intensificar la aplicación de dosis contra el dengue y otras enfermedades contempladas en las acciones sanitarias.

Las autoridades recordaron que el dengue se transmite a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti infectados. Por este motivo, además de eliminar posibles criaderos, aconsejaron utilizar repelente y vestir ropa clara que cubra brazos y piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.