San Nicolás: Pabellones literarios cumplió tres años en la UP3 de la ciudad nicoleña
El programa provincial celebró su tercer aniversario en el Anexo Femenino con actividades literarias y entrega de certificados.
El programa provincial “Pabellones Literarios para la Libertad” celebró su tercer aniversario en el Anexo Femenino de la Unidad Penitenciaria N.º 3 de San Nicolás, donde 16 personas privadas de la libertad participaron de una jornada de reconocimiento y reflexión en torno a la lectura, la escritura y la convivencia.
Celebraron el tercer aniversario de Pabellones Literarios
La jornada comenzó con un desayuno de agasajo y continuó con la entrega de certificados a quienes sostuvieron su participación y permanencia en el programa. Del encuentro participaron el subdirector de Régimen, Diego Gumarelli; la jefa del Anexo Femenino, Lucía Romero; la integrante del Gabinete Pedagógico, Julieta Galeano; y la delegada de Cultura, Luciana Novillo.
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La actividad permitió poner en valor el trabajo desarrollado durante estos tres años y el compromiso de las participantes con una propuesta que utiliza la literatura como herramienta de formación y acompañamiento.
Lectura y escritura como herramientas de inclusión
“Pabellones Literarios para la Libertad” es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires que promueve la lectura, la escritura y la reflexión como herramientas para la formación integral y los procesos de inclusión social.
En la Unidad 3, el programa comenzó a implementarse en 2021 en el Pabellón N.º 5. Posteriormente, en 2023, llegó al Anexo Femenino y, desde 2024, también funciona en el Pabellón N.º 7.
Los talleres no se limitan a las prácticas literarias. También abordan normas y valores relacionados con la convivencia, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Como parte de la propuesta, las personas participantes establecen acuerdos de convivencia basados en el respeto mutuo y la no violencia.
El programa busca fortalecer la convivencia en la UP3
Desde el área de Cultura señalaron que la iniciativa apunta a generar cambios de perspectiva y fortalecer herramientas personales a través de la literatura. En ese sentido, destacaron la importancia de sostener estos espacios de formación y participación y renovar cada año el compromiso con la propuesta.
Las autoridades de la Unidad, encabezadas por el director Omar Aguirre, también resaltaron el valor de las actividades educativas y culturales dentro del establecimiento.
Junto al director participaron el subdirector de Régimen, Diego Gumarelli; el jefe de Vigilancia y Tratamiento, Iván Arregui; y la coordinadora de Educación y Cultura, Belén Kerbel. Las autoridades destacaron que estas propuestas contribuyen a fortalecer la convivencia, promover el respeto y acompañar los procesos de superación personal.