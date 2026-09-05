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San Nicolás: Pabellones literarios cumplió tres años en la UP3 de la ciudad nicoleña

El programa provincial celebró su tercer aniversario en el Anexo Femenino con actividades literarias y entrega de certificados.

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05 de septiembre de 2026 a las 11:23 a. m.
San Nicolás: Pabellones literarios cumplió tres años en la UP3 de la ciudad nicoleña

El programa provincial “Pabellones Literarios para la Libertad” celebró su tercer aniversario en el Anexo Femenino de la Unidad Penitenciaria N.º 3 de San Nicolás, donde 16 personas privadas de la libertad participaron de una jornada de reconocimiento y reflexión en torno a la lectura, la escritura y la convivencia.

Celebraron el tercer aniversario de Pabellones Literarios

La jornada comenzó con un desayuno de agasajo y continuó con la entrega de certificados a quienes sostuvieron su participación y permanencia en el programa. Del encuentro participaron el subdirector de Régimen, Diego Gumarelli; la jefa del Anexo Femenino, Lucía Romero; la integrante del Gabinete Pedagógico, Julieta Galeano; y la delegada de Cultura, Luciana Novillo.

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La actividad permitió poner en valor el trabajo desarrollado durante estos tres años y el compromiso de las participantes con una propuesta que utiliza la literatura como herramienta de formación y acompañamiento.

Lectura y escritura como herramientas de inclusión

“Pabellones Literarios para la Libertad” es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires que promueve la lectura, la escritura y la reflexión como herramientas para la formación integral y los procesos de inclusión social.

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En la Unidad 3, el programa comenzó a implementarse en 2021 en el Pabellón N.º 5. Posteriormente, en 2023, llegó al Anexo Femenino y, desde 2024, también funciona en el Pabellón N.º 7.

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Los talleres no se limitan a las prácticas literarias. También abordan normas y valores relacionados con la convivencia, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Como parte de la propuesta, las personas participantes establecen acuerdos de convivencia basados en el respeto mutuo y la no violencia.

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El programa busca fortalecer la convivencia en la UP3

Desde el área de Cultura señalaron que la iniciativa apunta a generar cambios de perspectiva y fortalecer herramientas personales a través de la literatura. En ese sentido, destacaron la importancia de sostener estos espacios de formación y participación y renovar cada año el compromiso con la propuesta.

Las autoridades de la Unidad, encabezadas por el director Omar Aguirre, también resaltaron el valor de las actividades educativas y culturales dentro del establecimiento.

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Junto al director participaron el subdirector de Régimen, Diego Gumarelli; el jefe de Vigilancia y Tratamiento, Iván Arregui; y la coordinadora de Educación y Cultura, Belén Kerbel. Las autoridades destacaron que estas propuestas contribuyen a fortalecer la convivencia, promover el respeto y acompañar los procesos de superación personal.

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