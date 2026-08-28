> Copa País: San Nicolás venció a Chacabuco y quedó bien parado para la revancha

San Nicolás

El seleccionado nicoleño se impuso 2 a 1 como visitante y sacó una ventaja mínima en la segunda ronda de la Región Pampeana Norte.

La Selección de San Nicolás consiguió un triunfo clave en condición de visitante al derrotar 2 a 1 a Chacabuco, por el partido de ida de la segunda ronda de la Región Pampeana Norte de la Copa País. La serie se definirá el próximo miércoles 2 de septiembre en territorio nicoleño.

San Nicolás se puso en ventaja en Chacabuco El conjunto dirigido por Néstor Octaviano comenzó el encuentro con iniciativa y logró abrir el marcador a los 15 minutos del primer tiempo. Fausto Campiotti participó de la jugada que terminó con un gol en contra de Fernando Paves, para poner el 1 a 0.

Chacabuco reaccionó y consiguió llegar al empate a los 36 minutos. Thiago Salgado fue el encargado de marcar el 1 a 1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Marcelo Ocanto marcó el gol del triunfo En el complemento, San Nicolás volvió a encontrar la ventaja a los 35 minutos. Marcelo Ocanto apareció para convertir el 2 a 1 y darle al seleccionado nicoleño un triunfo importante fuera de casa.

El equipo visitante debió afrontar los últimos minutos con un jugador menos. A los 47 minutos del segundo tiempo, Alejo Galván recibió la tarjeta roja y fue expulsado. Pese a la inferioridad numérica, San Nicolás logró sostener el resultado hasta el pitazo final.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás tendrá su segunda edición del Festival de Jazz el 3 y 4 de octubre

La serie se define el 2 de septiembre Con el triunfo conseguido en Chacabuco, San Nicolás quedó con una ventaja mínima de cara al partido de vuelta, aunque la clasificación todavía está abierta.

La revancha se disputará el miércoles 2 de septiembre en San Nicolás. El seleccionado que resulte ganador del cruce avanzará en la Región Pampeana Norte de la Copa País.