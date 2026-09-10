San Pedro: Avanzan los nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa y la recuperación del espacio público
La obra frente al Hospital Ruffa suma terminaciones interiores, nuevos accesos y trabajos de puesta en valor del espacio verde lindero.
Los trabajos para poner en funcionamiento los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa de la ciudad de San Pedro continúan con distintas intervenciones que se desarrollan de manera simultánea. La obra incluye terminaciones en el interior del edificio, la construcción de los accesos y la recuperación del espacio público ubicado en sus inmediaciones.
Continúan las terminaciones de los nuevos consultorios externos
En el sector ubicado frente al Hospital Ruffa, en San Pedro, avanzan las tareas destinadas a completar la infraestructura de los nuevos consultorios externos, un espacio que permitirá ampliar y mejorar las condiciones destinadas a la atención ambulatoria.
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Actualmente, los trabajos se concentran en las terminaciones interiores de las instalaciones. Entre las tareas que se están realizando se encuentra la colocación de revestimientos en pisos y paredes, además de las conexiones correspondientes a las instalaciones eléctricas y cloacales.
También se incorpora el cableado de datos necesario para garantizar el funcionamiento de los consultorios y permitir la instalación de los servicios tecnológicos que requiere el establecimiento sanitario.
De esta manera, la obra atraviesa una etapa en la que se busca completar los distintos componentes necesarios para que el nuevo espacio pueda quedar preparado para su utilización.
Construyen los accesos peatonales al sector
En paralelo con los trabajos dentro de los consultorios, se desarrolla la construcción del futuro ingreso al nuevo sector. En estos días se ejecutan las bases destinadas a la rampa y la losa de aproximación, elementos que permitirán conformar un acceso adecuado.
Una vez finalizada esta etapa, está prevista la construcción de dos sectores de adoquinado que conformarán el acceso peatonal a los consultorios.
La intervención busca facilitar el ingreso al establecimiento y mejorar las condiciones de circulación para quienes deban concurrir a los nuevos espacios de atención. La planificación de los accesos forma parte de una intervención integral que contempla no solamente el edificio sanitario, sino también su vinculación con el entorno inmediato.
Recuperan el espacio público junto al Hospital Ruffa
Otro de los puntos incluidos en los trabajos es la puesta en valor del Pasaje Presidente Bartolomé Mitre, el espacio verde ubicado junto a los nuevos consultorios externos.
La intervención contempla la recuperación de este sector y su integración al recorrido peatonal que conduce hacia el establecimiento sanitario. Como parte del proyecto se prevé la conformación de una plazoleta y la incorporación de nuevas áreas destinadas al uso público.
De esta manera, la obra busca generar una conexión más ordenada entre los nuevos consultorios, los accesos y el espacio urbano que rodea al Hospital Ruffa, incorporando mejoras que exceden la infraestructura estrictamente sanitaria.
Las tareas son llevadas adelante por la Secretaría de Obras Públicas de San Pedro, con el acompañamiento de la Secretaría de Servicios Públicos, que interviene en los trabajos vinculados con la recuperación y acondicionamiento del espacio público lindero.