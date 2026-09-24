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San Pedro: Hospital Privado SADIV ofrecerá un taller gratuito sobre envejecimiento activo y salud

El encuentro será el viernes 2 de octubre en el Club de Jubilados San Pedro. Abordará prevención de caídas, actividad física y movilidad.

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24 de septiembre de 2026 a las 07:00 p. m.
La jornada comunitaria se llevará a cabo el próximo viernes 2 de octubre a partir de las 14:00 en la sede de la institución anfitriona, ubicada en calle 9 de Julio 190.
Foto: hpsadiv.com

El Hospital Privado SADIV realizará el viernes 2 de octubre un taller gratuito destinado a promover un envejecimiento activo y saludable, con herramientas para prevenir caídas, fortalecer la movilidad y favorecer la autonomía de las personas mayores. La propuesta será abierta a toda la comunidad y se desarrollará desde las 14:00 en el Club de Jubilados San Pedro.

Taller sobre envejecimiento activo en San Pedro

La jornada se denomina “Fragilidad y cuidados de la tercera edad: envejecimiento activo y saludable” y es organizada de manera conjunta por el Hospital Privado SADIV y el Club de Jubilados San Pedro.

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La actividad tendrá lugar en la sede de la institución, ubicada en 9 de Julio 190, y está pensada como un espacio comunitario para acercar información y herramientas vinculadas con el cuidado de la salud durante la tercera edad.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca contribuir a una mejor calidad de vida, promoviendo hábitos que permitan mantener la independencia y la participación activa en las actividades cotidianas.

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Prevención de caídas y cuidados para adultos mayores

Uno de los principales ejes del encuentro será la prevención de caídas, una problemática que puede afectar la autonomía y la movilidad de las personas mayores.

Durante el taller se brindarán recomendaciones y herramientas prácticas para reconocer factores de riesgo y adoptar medidas preventivas en la vida cotidiana. El objetivo será aportar conocimientos que puedan ser aplicados tanto por las personas mayores como por sus familias y personas cercanas.

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La propuesta también contempla abordar distintos aspectos relacionados con la fragilidad y los cuidados necesarios para acompañar un envejecimiento saludable, poniendo el foco en la prevención y en la promoción del bienestar.

Actividad física y movilidad en la tercera edad

El segundo eje estará relacionado con la importancia de la actividad física y la movilidad para conservar las capacidades funcionales y favorecer un envejecimiento activo.

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El taller estará a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por la Dra. Noelia Cejas, de la Coordinación Médica del Departamento de Clínica Médica; el Lic. Ramiro Juan Bennazar, especialista en Kinesiología y Fisiatría; y la profesora Sabina Giacometti.

La capacitación será gratuita y estará abierta a toda la comunidad interesada en incorporar herramientas para el cuidado de la salud durante la tercera edad. El encuentro comenzará a las 14:00 del viernes 2 de octubre, en el Club de Jubilados San Pedro, ubicado en calle 9 de Julio 190.

SaludSan PedroHospitalJubiladoTercera edadCiudad
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