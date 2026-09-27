San Pedro: buscan fortalecer la atención en los 14 centros de salud

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La Secretaría de Salud reunió a referentes de enfermería y administración para mejorar la articulación y responder a la creciente demanda sanitaria.

La Secretaría de Salud de la ciudad de San Pedro avanzó en una nueva instancia de trabajo para fortalecer el funcionamiento del primer nivel de atención. La secretaria Antonela Marino y el director de CAPS, Pablo Vlaeminck, encabezaron una reunión con referentes de enfermería y administración de los 14 centros de salud del partido.

Reunión con referentes de los centros de salud El encuentro se desarrolló en el marco del proceso de rearticulación y fortalecimiento del sistema sanitario local y estuvo dirigido a quienes cumplen funciones fundamentales en el funcionamiento cotidiano de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

La convocatoria reunió a representantes de las áreas de enfermería y administración de los distintos establecimientos, con el objetivo de generar un espacio común para analizar el funcionamiento de los servicios y avanzar en herramientas que permitan mejorar la atención de los vecinos.

Desde la Secretaría de Salud señalaron que la coordinación entre los diferentes actores del sistema resulta fundamental para garantizar una respuesta adecuada frente a las necesidades de la población. En ese sentido, el trabajo sobre los circuitos internos y la comunicación entre las distintas dependencias aparece como uno de los puntos centrales de la estrategia.

Los centros de atención primaria constituyen una de las principales puertas de ingreso de los vecinos al sistema público de salud. Allí se concentra buena parte de las consultas vinculadas con controles, prevención, seguimiento de pacientes y atención de distintas situaciones sanitarias.

El desafío de responder a una demanda creciente Uno de los principales temas abordados durante la jornada fue el crecimiento de la demanda que actualmente registra la salud pública. La situación plantea la necesidad de revisar procedimientos y fortalecer la organización de los recursos disponibles para que los equipos puedan responder de manera más eficiente.

El análisis de la demanda permite, además, identificar cuáles son las necesidades que se presentan con mayor frecuencia en cada zona y qué aspectos requieren una mayor coordinación entre los distintos niveles de atención.

En este contexto, el rol del personal de enfermería y de administración resulta especialmente importante. Mientras los equipos de enfermería tienen una participación directa en la atención y el seguimiento de los pacientes, el área administrativa interviene en la organización de turnos, registros, derivaciones y otros circuitos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos.

La intención planteada durante la reunión fue avanzar hacia mecanismos de trabajo más ordenados, con circuitos definidos y una comunicación más fluida entre los distintos centros y las áreas que integran el sistema sanitario municipal.

Articulación y organización para mejorar la atención Otro de los ejes destacados fue la necesidad de construir circuitos claros de articulación entre las diferentes dependencias. La coordinación busca evitar dificultades en los procesos de atención y facilitar el recorrido de los pacientes dentro del sistema de salud.

La iniciativa forma parte de una mirada que apunta a fortalecer el primer nivel de atención como espacio de cercanía con la comunidad. Para ello, resulta necesario que los equipos cuenten con pautas de trabajo compartidas y canales de comunicación que permitan resolver situaciones de manera coordinada.

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La reunión también permitió poner en común las experiencias y dificultades que atraviesan los distintos centros de salud, considerando las particularidades de cada zona y las características de la población que concurre a ellos.

Desde la Secretaría de Salud indicaron que este tipo de encuentros forman parte del proceso de reorganización y fortalecimiento del sistema sanitario local. El objetivo es sostener espacios de trabajo con los equipos y generar herramientas que permitan mejorar progresivamente la capacidad de respuesta.