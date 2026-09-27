San Pedro: Emotivo homenaje a Graciela Rovini, la docente sampedrina detenida-desaparecida

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La comunidad educativa de la Escuela Normal de San Pedro recordó a Graciela Rovini, docente y militante sampedrina detenida-desaparecida durante la última dictadura.

La comunidad educativa de la Escuela Normal de San Pedro homenajeó a Graciela Rovini, docente y militante sampedrina detenida-desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, en un acto organizado por la Mesa por la Memoria y el Centro de Estudiantes.

Homenaje a Graciela Rovini en la Escuela Normal En el marco de las actividades conmemorativas por el cincuentenario del golpe de Estado de 1976, la Mesa por la Memoria de San Pedro realizó este viernes un homenaje a Graciela Rovini, docente sampedrina detenida-desaparecida durante la última dictadura cívico-militar.

La ceremonia tuvo lugar durante la mañana en la escalinata de acceso de la Escuela Normal, institución en la que funciona un Centro de Estudiantes que lleva el nombre de la docente. El encuentro reunió a integrantes de la comunidad educativa y referentes vinculados con la construcción de memoria en la ciudad.

Uno de los momentos centrales del acto estuvo protagonizado por el nieto de Graciela, quien actualmente es estudiante de la Escuela Normal. El joven fue el encargado de leer un documento elaborado en homenaje a las personas desaparecidas de San Pedro durante el terrorismo de Estado.

El acto permitió recuperar la historia de una mujer que formó parte de la comunidad educativa sampedrina y cuya desaparición permanece como parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Quién era Graciela Rovini, la docente sampedrina desaparecida Graciela Rovini Zubiría de Amado, conocida entre sus allegados como “La Gallega”, nació en San Pedro el 21 de septiembre de 1952. Tenía 24 años cuando fue secuestrada, el 14 de abril de 1977, en su departamento ubicado sobre Montevideo al 800, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la reconstrucción difundida durante las actividades de memoria, un grupo de tareas integrado por aproximadamente siete personas participó del operativo en el que fue secuestrada.

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Antes de su desaparición, Rovini se había desempeñado como docente y desarrollaba además actividades de militancia social y política. Su historia forma parte del conjunto de casos de sampedrinos y sampedrinas víctimas de la represión ilegal durante la última dictadura.

La recuperación de estos acontecimientos a través de testimonios y documentos judiciales permitió reconstruir distintos aspectos de su historia y mantener presente su nombre en las nuevas generaciones.

El testimonio judicial que permitió reconstruir parte de su cautiverio La historia de Graciela Rovini también fue abordada recientemente en el ámbito judicial. Su hermana, Cristina Raquel Rovini, brindó testimonio el 11 de marzo durante una audiencia correspondiente al juicio contra Gonzalo “Chispa” Sánchez, integrante de la ESMA que fue condenado a 16 años de prisión como coautor de 178 secuestros.

A partir de esa declaración pudieron reconstruirse algunos aspectos del recorrido de cautiverio de Graciela. De acuerdo con el testimonio, habría pasado por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y por algún lugar cercano a la zona de Campana.

También se pudo establecer que, durante su cautiverio, Graciela habría sido obligada a realizar tareas para sus captores.