San Pedro: Cuatro escuelas de la ciudad recibieron nuevo mobiliario escolar

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La entrega incluyó 60 mesas y 120 sillas para cuatro establecimientos educativos de San Pedro, con parte del equipamiento destinado al nuevo Centro de Formación Integral.

22 de octubre de 2026 a las 05:45 p. m.

22 de octubre de 2026 a las 05:45 p. m.

Cuatro instituciones educativas de la ciudad de San Pedro recibieron nuevo mobiliario para mejorar sus condiciones de enseñanza y aprendizaje. La entrega se concretó mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Educación municipal y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, con un total de 60 mesas y 120 sillas.

Qué escuelas de San Pedro recibieron el mobiliario La distribución alcanzó a cuatro establecimientos del distrito, con cantidades asignadas según las necesidades de cada institución.

La Escuela Secundaria Nº 16 y la Escuela de Educación Especial Nº 502 recibieron 20 mesas y 40 sillas cada una. En tanto, la Escuela Primaria Nº 13 y la Escuela Primaria Nº 10 fueron beneficiadas con 10 mesas y 20 sillas por establecimiento.

De esta manera, el equipamiento permitirá reforzar los recursos disponibles en las escuelas y contribuir a mejorar las condiciones en las aulas.

El equipamiento fue fabricado por la Provincia Las mesas y sillas entregadas fueron fabricadas por la Planta de Equipamiento Escolar provincial, en el marco de las acciones coordinadas entre el municipio y el gobierno bonaerense para fortalecer la infraestructura educativa.

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La incorporación de mobiliario busca acompañar las actividades cotidianas de estudiantes y docentes, además de responder a las necesidades de los establecimientos que forman parte del sistema educativo local.

Parte del mobiliario será destinado al nuevo Centro de Formación Integral Una parte del equipamiento recibido por la Escuela de Educación Especial Nº 502 estará destinada a acompañar la apertura y puesta en marcha del nuevo Centro de Formación Integral.

La entrega contó con la participación del director provincial de Equipamiento Educativo, Gustavo D'Audia; el director de Educación municipal, Alan Ocampo; el presidente del Consejo Escolar, Nazareno Zitta; y la consejera escolar Laura Ponzio.