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San Pedro: Cuatro escuelas de la ciudad recibieron nuevo mobiliario escolar

La entrega incluyó 60 mesas y 120 sillas para cuatro establecimientos educativos de San Pedro, con parte del equipamiento destinado al nuevo Centro de Formación Integral.

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22 de octubre de 2026 a las 05:45 p. m.
Asimismo, parte de los elementos asignados a la EEE Nº 502 estará orientada a acompañar la apertura y puesta en marcha del nuevo Centro de Formación Integral.
Foto: notisanpedro.com.ar

Cuatro instituciones educativas de la ciudad de San Pedro recibieron nuevo mobiliario para mejorar sus condiciones de enseñanza y aprendizaje. La entrega se concretó mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Educación municipal y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, con un total de 60 mesas y 120 sillas.

Qué escuelas de San Pedro recibieron el mobiliario

La distribución alcanzó a cuatro establecimientos del distrito, con cantidades asignadas según las necesidades de cada institución.

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La Escuela Secundaria Nº 16 y la Escuela de Educación Especial Nº 502 recibieron 20 mesas y 40 sillas cada una. En tanto, la Escuela Primaria Nº 13 y la Escuela Primaria Nº 10 fueron beneficiadas con 10 mesas y 20 sillas por establecimiento.

De esta manera, el equipamiento permitirá reforzar los recursos disponibles en las escuelas y contribuir a mejorar las condiciones en las aulas.

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El equipamiento fue fabricado por la Provincia

Las mesas y sillas entregadas fueron fabricadas por la Planta de Equipamiento Escolar provincial, en el marco de las acciones coordinadas entre el municipio y el gobierno bonaerense para fortalecer la infraestructura educativa.

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La incorporación de mobiliario busca acompañar las actividades cotidianas de estudiantes y docentes, además de responder a las necesidades de los establecimientos que forman parte del sistema educativo local.

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Parte del mobiliario será destinado al nuevo Centro de Formación Integral

Una parte del equipamiento recibido por la Escuela de Educación Especial Nº 502 estará destinada a acompañar la apertura y puesta en marcha del nuevo Centro de Formación Integral.

La entrega contó con la participación del director provincial de Equipamiento Educativo, Gustavo D'Audia; el director de Educación municipal, Alan Ocampo; el presidente del Consejo Escolar, Nazareno Zitta; y la consejera escolar Laura Ponzio.

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La iniciativa forma parte de las acciones orientadas a fortalecer los espacios educativos del distrito y garantizar mejores condiciones materiales para el desarrollo de las actividades escolares.

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