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San Pedro: Escuelas Municipales de Deportes, cronograma y actividades gratuitas

La propuesta municipal ofrece actividades deportivas gratuitas para distintas edades en San Pedro y localidades del partido.

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04 de septiembre de 2026 a las 07:51 p. m.
San Pedro: Escuelas Municipales de Deportes, cronograma y actividades gratuitas

Las Escuelas Deportivas Municipales de la ciudad continúan con su programación 2026 en distintos barrios, clubes y localidades de San Pedro. La propuesta es libre y gratuita y busca promover la actividad física, el acceso al deporte y la integración comunitaria, con disciplinas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

Qué deportes ofrecen las Escuelas Municipales

El programa incluye una amplia variedad de disciplinas, entre ellas básquet, atletismo, hockey, sóftbol, boxeo, taekwondo, pelota paleta, educación funcional para adultos y propuestas de deporte adaptado.

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En el Estadio Municipal se concentran las prácticas de atletismo, boxeo, deporte adaptado y sóftbol. En el Centro de Comercio se desarrollan las clases de pelota paleta, mientras que el Club Pescadores cuenta con actividades de deporte adaptado.

También hay propuestas en Los Aromos, donde se dicta educación funcional para adultos en el Club de Jubilados; en Canaletas, con actividades en el Centro América; y en La Tosquera, donde se practica taekwondo en el SUM.

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Actividades deportivas en las localidades

La iniciativa municipal también se extiende a las localidades del partido. En Gobernador Castro y Vuelta de Obligado se programaron actividades de atletismo, hockey y básquet en los respectivos playones deportivos.

En Río Tala, las propuestas se desarrollan tanto en el playón como en el Club de Bochas, donde además se ofrece educación funcional para adultos.

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Por su parte, Santa Lucía cuenta con actividades en el parabólico del Instituto y en el predio del club local. En Pueblo Doyle se organizaron jornadas polideportivas en el playón de la localidad.

Cómo participar de las actividades gratuitas

Las Escuelas Deportivas Municipales son de acceso libre y gratuito y están destinadas a facilitar la participación de vecinos de diferentes edades y sectores del partido.

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Desde la gestión municipal invitaron a quienes estén interesados en incorporarse a acercarse directamente a la sede que prefieran, de acuerdo con los días y horarios establecidos para cada disciplina.

De esta manera, el programa mantiene una presencia descentralizada y busca acercar propuestas deportivas a distintos barrios y localidades, utilizando espacios municipales, clubes e instituciones de la comunidad.

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