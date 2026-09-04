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San Nicolás: la ciudad celebrará Halloween del 10 al 12 de octubre en el Empedrado de la Costanera

El Municipio confirmó tres jornadas de festejos durante el fin de semana largo de octubre, con propuestas para toda la familia.

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04 de septiembre de 2026 a las 07:40 p. m.
San Nicolás: la ciudad celebrará Halloween del 10 al 12 de octubre en el Empedrado de la Costanera

La celebración de Halloween en San Nicolás ya tiene fecha confirmada. El Municipio anunció que el festejo se desarrollará del 10 al 12 de octubre en el Empedrado de la Costanera, que volverá a transformarse en un espacio temático para recibir a familias, niños y jóvenes durante tres jornadas.

Halloween en San Nicolás tendrá tres jornadas de festejos

La propuesta recuperará el formato que la ciudad viene desarrollando durante los últimos años, con una celebración que fue sumando espacios, actividades y atractivos para distintas edades.

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En la edición anterior, el Empedrado de la Costanera se convirtió durante dos noches en un escenario especialmente ambientado para la ocasión. Hubo decoración temática, música, juegos, gastronomía, sectores para fotografías y diferentes propuestas destinadas tanto a los más chicos como a los jóvenes.

Entre los atractivos que habían formado parte de la celebración también se destacaron el tradicional Globo de la Muerte y un concurso de disfraces, dos propuestas que contribuyeron a darle una identidad particular al evento.

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El Empedrado de la Costanera será nuevamente el escenario

La principal novedad confirmada para este año es que Halloween se extenderá durante tres días. Las actividades se desarrollarán el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, aprovechando el fin de semana largo.

La elección del Empedrado de la Costanera permitirá concentrar las propuestas en uno de los sectores que habitualmente recibe los principales eventos organizados en la ciudad, con el Paraná como parte del entorno de la celebración.

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Por el momento, el Municipio confirmó las fechas y el lugar, mientras que los detalles relacionados con la programación, los horarios y las actividades que se desarrollarán durante cada jornada serán anunciados más adelante.

El Festival RICO tendrá su edición en noviembre

El anuncio de Halloween también implica una modificación en el calendario habitual de actividades que tienen al Empedrado como escenario. El Festival RICO, que suele desarrollarse en ese sector de la Costanera, tendrá este año su edición durante el mes de noviembre.

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La propuesta gastronómica tuvo en febrero su décima edición, con más de 50 propuestas, música y diferentes actividades frente al río Paraná. Para este año, el festival cambiará su ubicación temporal dentro del calendario y llegará después de la celebración de Halloween.

De esta manera, el Empedrado de la Costanera será escenario de dos importantes propuestas municipales durante los próximos meses: primero Halloween, del 10 al 12 de octubre, y posteriormente el Festival RICO, en noviembre.

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