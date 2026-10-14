San Pedro: el Ejecutivo y los gremios retoman las negociaciones salariales en medio del conflicto por los descuentos

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La Municipalidad y los sindicatos volverán a reunirse este miércoles para discutir aumentos salariales y recategorizaciones, mientras continúa la disputa por los descuentos aplicados a trabajadores municipales.

El conflicto entre el Gobierno municipal de San Pedro y los sindicatos de trabajadores continúa sin una resolución, luego de que fracasara la audiencia de conciliación realizada en La Plata por los descuentos salariales. Este miércoles, las partes retomarán las negociaciones con dos reuniones previstas para abordar las recategorizaciones del personal y los aumentos salariales, en un escenario marcado por las diferencias sobre las sanciones económicas.

Dos reuniones para discutir salarios y recategorizaciones en San Pedro La agenda de negociación contempla una primera reunión de la mesa técnica a las 10:30, destinada a analizar el esquema de recategorizaciones del personal municipal. Luego, a las 12:30, se reanudará la mesa paritaria, en la que se discutirán los incrementos salariales y otros puntos pendientes del acuerdo entre el Ejecutivo y los representantes gremiales.

Las reuniones se realizarán después del encuentro desarrollado en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, en La Plata, donde las partes expusieron sus posiciones respecto de los descuentos aplicados por los días no trabajados durante las medidas de fuerza.

Según informó oficialmente el Municipio, la delegación estuvo encabezada por la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, y el subsecretario Legal y Técnico, Daniel Porta. Ambos funcionarios ratificaron la postura de la administración local y expresaron la voluntad de sostener los canales institucionales de diálogo.

En declaraciones al programa Equipo de Radio, Cuscuela explicó que la convocatoria al Ministerio fue notificada el viernes anterior y que durante la audiencia se plantearon diferentes reclamos relacionados con las recategorizaciones, los descuentos salariales y los aumentos.

La funcionaria también confirmó que las dos mesas de negociación previstas para este miércoles mantienen su continuidad, pese a que la audiencia en La Plata no permitió acercar posiciones sobre el principal punto de conflicto.

El Municipio ratificó los descuentos y los gremios reclamaron una revisión Uno de los principales obstáculos para avanzar en las negociaciones es la decisión del Ejecutivo de mantener los descuentos correspondientes a los siete días en los que, según la administración municipal, determinados trabajadores no se presentaron a cumplir sus tareas durante las medidas de fuerza.

Cuscuela sostuvo que el Gobierno local considera legítima la decisión de descontar los días no trabajados y remarcó que los sindicatos tienen la posibilidad de recurrir a la Justicia si cuestionan la medida.

"Nuestra postura es la que manifestamos públicamente como a cada uno de los sindicatos, que tomamos una decisión como Ejecutivo de realizar los descuentos porque no se presentaron a trabajar ni a prestar los servicios en esos siete días", señaló la secretaria de Gobierno.

La funcionaria agregó que la administración municipal está dispuesta a continuar con las conversaciones salariales y técnicas, aunque mantiene su posición respecto de las liquidaciones cuestionadas por los gremios.

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De acuerdo con su reconstrucción de la audiencia, la discusión se trabó cuando los representantes sindicales plantearon que no avanzarían sobre los demás temas sin una respuesta del Ejecutivo sobre los descuentos.

"Si nosotros no respondemos a los descuentos no se enmarca la reunión en otros temas, así que no podíamos hablar sobre la paritaria, los aumentos ni el plan de las recategorizaciones", explicó Cuscuela al describir la postura que, según indicó, sostuvieron los sindicatos durante el encuentro.

La intervención de representantes de ATE Provincia abrió un cuarto intermedio para evaluar la situación. Sin embargo, tras conversar entre ellos, los funcionarios municipales volvieron a ratificar la decisión de mantener los descuentos.

Según la secretaria de Gobierno, durante la audiencia también se produjeron momentos de tensión, con discusiones, insultos y cuestionamientos entre los participantes. Esas situaciones fueron relatadas por la funcionaria en sus declaraciones públicas.

Qué temas siguen pendientes en la negociación entre el Ejecutivo y los sindicatos Pese a las diferencias registradas en La Plata, el Departamento Ejecutivo confirmó que las reuniones de este miércoles se desarrollarán según el cronograma previsto. El objetivo será retomar los asuntos que quedaron pendientes y evitar que el conflicto por los descuentos impida avanzar sobre el resto de la agenda laboral.

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Entre los temas centrales figuran los incrementos salariales, las recategorizaciones y los pases a planta permanente del personal municipal. Según el comunicado oficial, las conversaciones buscarán dar continuidad a lo establecido en la última reunión paritaria, realizada el lunes 5 de octubre.

La continuidad de las mesas técnica y salarial representa una nueva instancia para intentar acercar posiciones entre el Gobierno local y los representantes de los trabajadores, en medio de un conflicto que mantiene como eje la aplicación de descuentos por los días de paro.

Por el momento, la diferencia sobre las sanciones económicas continúa sin resolverse. El Ejecutivo sostiene que actuó dentro de sus atribuciones, mientras que los gremios mantienen sus reclamos y cuestionamientos sobre las medidas adoptadas.