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San Pedro: Conflicto municipal, los trabajadores retomarán el paro mañana martes

El reclamo de los municipales se profundiza tras los descuentos salariales por los días de paro. Los gremios exigen la devolución del dinero y una respuesta a sus demandas paritarias.

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12 de octubre de 2026 a las 03:00 p. m.
El descuento que el gobierno municipal efectuó al sueldo de los trabajadores que hicieron paro agudizó el reclamo que ya venían sosteniendo por la ausencia de paritarias y propuestas convincentes.
Foto: lanoticia1.com

El conflicto entre el Ejecutivo municipal y los gremios de trabajadores municipales de la ciudad de San Pedro sumará un nuevo capítulo en el día de mañana, cuando se retomen las medidas de fuerza. La protesta, impulsada por el Sindicato de Trabajadores Municipales y ATE, se intensificó tras los descuentos aplicados a los empleados que participaron de las jornadas de paro.

Los descuentos salariales profundizaron el conflicto municipal

La decisión del Gobierno municipal de descontar los días no trabajados a quienes se adhirieron a las medidas de fuerza generó un nuevo foco de tensión en una disputa que ya venía marcada por la falta de avances en las negociaciones salariales.

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Los trabajadores reclaman que se les reintegre el dinero descontado y cuestionan la ausencia de acuerdos paritarios y de propuestas que permitan avanzar en una solución al conflicto. Desde los sectores sindicales sostienen que la situación salarial continúa sin respuestas satisfactorias y que los descuentos agravaron el malestar entre los empleados.

Protesta frente al Palacio Municipal y horas de tensión

La medida de fuerza comenzó el jueves por la mañana con una protesta frente al edificio municipal de calle Pellegrini. Allí, los trabajadores instalaron una carpa y realizaron una quema de cubiertas como parte de las acciones para visibilizar sus reclamos.

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La manifestación continuó durante el viernes y estuvo acompañada por momentos de tensión, en un escenario que dejó en evidencia el deterioro del vínculo entre los representantes gremiales y el Ejecutivo.

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El reclamo no se limita a la devolución de los montos descontados, sino que también incluye la necesidad de retomar las negociaciones paritarias y obtener una propuesta salarial que permita destrabar la disputa.

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El paro del martes marcará una nueva etapa del reclamo

Ante la falta de una solución, los trabajadores nucleados en el Sindicato de Trabajadores Municipales y ATE anunciaron que retomarán las medidas de fuerza el próximo martes. La decisión anticipa una nueva jornada de protesta en el marco de un conflicto que continúa abierto.

Por el momento, según la información difundida, el Gobierno municipal mantendría su postura respecto de los descuentos y no reintegraría los importes reclamados por los empleados.

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Con las posiciones enfrentadas y sin un acuerdo a la vista, la continuidad del paro volverá a poner en el centro de la escena el reclamo salarial de los municipales y la necesidad de encontrar una salida mediante el diálogo entre las partes.

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