San Pedro: Continúan los operativos de interceptación vehicular en puntos estratégicos
La Policía reforzó los controles en rutas y accesos al distrito con operativos de identificación de personas y verificación de vehículos.
Personal policial realizó nuevos operativos de prevención y control vehicular en distintos puntos estratégicos de San Pedro, con controles simultáneos en rutas y accesos a localidades del distrito. Los procedimientos estuvieron orientados a reforzar la seguridad, identificar a conductores y pasajeros y verificar la documentación de los vehículos.
Controles policiales en rutas y accesos de San Pedro
Los dispositivos fueron desplegados en sectores considerados estratégicos para la circulación vehicular, con presencia de efectivos de distintas dependencias policiales.
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Los procedimientos incluyeron tareas de prevención general, identificación de personas y controles sobre los vehículos que transitaban por los puntos establecidos.
Operativos sobre la Ruta 9 y accesos a localidades
Uno de los principales sectores de control fue la Ruta Nacional 9, donde se realizaron interceptaciones vehiculares destinadas a verificar la circulación y detectar posibles irregularidades.
También se implementaron controles en el acceso a Gobernador Castro, en las localidades de O'Farrell y en el acceso a Santa Lucía, ampliando la cobertura preventiva en distintos sectores del partido.
Participación de la Unidad Táctica de Operaciones
Los operativos contaron con la participación de personal de la Dirección de Respuesta Inmediata de la Unidad Táctica de Operaciones Zona Interior 1 (San Nicolás).
Además, participaron efectivos y medios propios de las dependencias intervinientes. Las tareas se concentraron en la identificación de conductores y pasajeros y en la verificación vehicular.
Otro de los puntos donde se desarrollaron controles fue la intersección de la Ruta Provincial 1001 y el acceso a Papel Prensa, como parte del esquema de prevención implementado en diferentes sectores estratégicos del distrito.