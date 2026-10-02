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San Pedro: Continúan los operativos de interceptación vehicular en puntos estratégicos

La Policía reforzó los controles en rutas y accesos al distrito con operativos de identificación de personas y verificación de vehículos.

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02 de octubre de 2026 a las 08:29 a. m.
Los operativos contaron con la participación de la Dirección de Respuesta Inmediata de la Unidad Táctica de Operaciones Zona Interior 1 (San Nicolás).
Foto: canalwebsanpedro.com.ar

Personal policial realizó nuevos operativos de prevención y control vehicular en distintos puntos estratégicos de San Pedro, con controles simultáneos en rutas y accesos a localidades del distrito. Los procedimientos estuvieron orientados a reforzar la seguridad, identificar a conductores y pasajeros y verificar la documentación de los vehículos.

Controles policiales en rutas y accesos de San Pedro

Los dispositivos fueron desplegados en sectores considerados estratégicos para la circulación vehicular, con presencia de efectivos de distintas dependencias policiales.

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Los procedimientos incluyeron tareas de prevención general, identificación de personas y controles sobre los vehículos que transitaban por los puntos establecidos.

Operativos sobre la Ruta 9 y accesos a localidades

Uno de los principales sectores de control fue la Ruta Nacional 9, donde se realizaron interceptaciones vehiculares destinadas a verificar la circulación y detectar posibles irregularidades.

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También se implementaron controles en el acceso a Gobernador Castro, en las localidades de O'Farrell y en el acceso a Santa Lucía, ampliando la cobertura preventiva en distintos sectores del partido.

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Participación de la Unidad Táctica de Operaciones

Los operativos contaron con la participación de personal de la Dirección de Respuesta Inmediata de la Unidad Táctica de Operaciones Zona Interior 1 (San Nicolás).

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Además, participaron efectivos y medios propios de las dependencias intervinientes. Las tareas se concentraron en la identificación de conductores y pasajeros y en la verificación vehicular.

Otro de los puntos donde se desarrollaron controles fue la intersección de la Ruta Provincial 1001 y el acceso a Papel Prensa, como parte del esquema de prevención implementado en diferentes sectores estratégicos del distrito.

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