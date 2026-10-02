> San Pedro: Continúan los operativos de interceptación vehicular en puntos estratégicos

Región

La Policía reforzó los controles en rutas y accesos al distrito con operativos de identificación de personas y verificación de vehículos.

02 de octubre de 2026 a las 08:29 a. m.

02 de octubre de 2026 a las 08:29 a. m.

Personal policial realizó nuevos operativos de prevención y control vehicular en distintos puntos estratégicos de San Pedro, con controles simultáneos en rutas y accesos a localidades del distrito. Los procedimientos estuvieron orientados a reforzar la seguridad, identificar a conductores y pasajeros y verificar la documentación de los vehículos.

Controles policiales en rutas y accesos de San Pedro Los dispositivos fueron desplegados en sectores considerados estratégicos para la circulación vehicular, con presencia de efectivos de distintas dependencias policiales.

Los procedimientos incluyeron tareas de prevención general, identificación de personas y controles sobre los vehículos que transitaban por los puntos establecidos.

Operativos sobre la Ruta 9 y accesos a localidades Uno de los principales sectores de control fue la Ruta Nacional 9, donde se realizaron interceptaciones vehiculares destinadas a verificar la circulación y detectar posibles irregularidades.

También se implementaron controles en el acceso a Gobernador Castro, en las localidades de O'Farrell y en el acceso a Santa Lucía, ampliando la cobertura preventiva en distintos sectores del partido.

Participación de la Unidad Táctica de Operaciones Los operativos contaron con la participación de personal de la Dirección de Respuesta Inmediata de la Unidad Táctica de Operaciones Zona Interior 1 (San Nicolás).

Además, participaron efectivos y medios propios de las dependencias intervinientes. Las tareas se concentraron en la identificación de conductores y pasajeros y en la verificación vehicular.