> San Pedro 2050: avanzan en la planificación territorial para proyectar el crecimiento de la ciudad

Región

Representantes municipales, empresas e instituciones participaron de un nuevo encuentro para definir estrategias de ordenamiento e infraestructura.

Un nuevo encuentro del programa San Pedro 2050 se llevó adelante este jueves en el Salón Dorado de la Municipalidad, con la participación de autoridades locales, representantes de empresas e instituciones vinculadas a los sectores productivos y fabriles de la región. La jornada estuvo centrada en avanzar con la planificación territorial y proyectar estrategias para el crecimiento de la ciudad.

San Pedro 2050 avanza con una mirada estratégica sobre la ciudad La actividad fue encabezada por el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, quien recibió a representantes de distintos sectores vinculados al desarrollo productivo y económico de San Pedro. El encuentro forma parte de las instancias de trabajo previstas dentro del programa San Pedro 2050, una propuesta orientada a pensar el futuro de la ciudad a partir de una planificación integral.

Durante la reunión se abordaron aspectos relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial, poniendo el foco en la necesidad de trasladar sus estrategias a la realidad concreta del territorio. En ese sentido, uno de los ejes de la jornada estuvo relacionado con la territorialización de las propuestas y con la identificación de acciones que permitan avanzar sobre las necesidades de infraestructura y organización urbana.

La participación de empresas e instituciones vinculadas a sectores productivos y fabriles permitió incorporar al debate la mirada de actores que tienen una relación directa con el desarrollo económico y territorial de San Pedro.

Planificación territorial e infraestructura, entre los principales ejes Uno de los puntos destacados durante la exposición fue la necesidad de trabajar sobre la conexión de la infraestructura de la ciudad. Desde el Municipio señalaron que la planificación apunta a establecer tácticas que permitan articular los distintos componentes del territorio y aprovechar de manera más eficiente los recursos disponibles.

La propuesta busca que las decisiones vinculadas al crecimiento urbano no se desarrollen de manera aislada, sino dentro de una estrategia general que contemple la relación entre infraestructura, actividades productivas y organización territorial.

En este marco, la planificación aparece como una herramienta para anticipar necesidades y ordenar las intervenciones que puedan realizarse a futuro. La intención planteada durante el encuentro es que las distintas áreas y sectores involucrados puedan formar parte de una mirada común sobre el desarrollo de San Pedro.

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Desde el Municipio explicaron que el objetivo es “planificar tácticas para conectar la infraestructura de la ciudad”, con la finalidad de optimizar los recursos existentes y acompañar el crecimiento local.

Empresas e instituciones se sumaron al debate sobre el futuro de San Pedro La presencia de representantes de empresas e instituciones permitió continuar incorporando distintas perspectivas al proceso de planificación. La articulación entre el sector público y los actores vinculados a la actividad productiva constituye uno de los componentes de estos encuentros, especialmente al momento de analizar las necesidades que plantea el desarrollo territorial.

El programa San Pedro 2050 plantea así una perspectiva de largo plazo, con la intención de establecer criterios que permitan orientar el crecimiento de la ciudad y sus áreas de infraestructura. La territorialización del Plan de Ordenamiento busca precisamente convertir esas estrategias generales en acciones vinculadas con espacios y necesidades concretas.

El encuentro realizado en el Salón Dorado forma parte de este proceso de trabajo, que continuará con el análisis de diferentes aspectos relacionados con la planificación urbana y territorial.