> Paro municipal en San Pedro: el STM inició una medida de fuerza por 48 horas

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El gremio reclama una recomposición salarial del 30% y advierte que trabajadores municipales cobran por debajo de la línea de indigencia.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad de San Pedro inició este jueves un paro de actividades por 48 horas en reclamo de una recomposición salarial. La medida fue adoptada luego de que vencieran los plazos de pronto despacho sin una respuesta del Ejecutivo y apunta a recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

El STM reclama una recomposición salarial del 30% La medida de fuerza fue ratificada por el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz Acosta, quien explicó que la decisión fue tomada de manera orgánica por la conducción gremial y sin una articulación previa con las demás organizaciones sindicales que representan a trabajadores de la comuna.

“Venimos desde la paritaria anterior con reclamos, y esperamos la voluntad del Ejecutivo de volver a llamar”, señaló Acosta durante una entrevista con el programa radial Equipo de Radio.

Según explicó el dirigente, el sindicato aguardó el cumplimiento de los mecanismos institucionales antes de avanzar con la protesta. “Esperamos cierto tiempo, un pronto despacho, y al silencio del gobierno hemos decidido hacer una medida de fuerza por 48 horas”, sostuvo.

Denuncian pérdida del poder adquisitivo de los municipales Uno de los principales reclamos está relacionado con la evolución de los salarios frente al costo de vida. Desde el gremio plantearon la necesidad de alcanzar una recomposición del 30 por ciento para completar el año y recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

“Nosotros hemos pedido un 30% para terminar el año. Sabemos que tenemos que cobrar de la canasta básica para arriba”, afirmó Acosta, quien además advirtió sobre la situación de los trabajadores con menores ingresos.

En ese sentido, el titular del STM aseguró que existen empleados municipales cuyos haberes se encuentran por debajo de los niveles considerados necesarios para cubrir las necesidades básicas. “Hay muchos trabajadores que están por debajo de la pobreza y la indigencia”, manifestó.

El dirigente también cuestionó la falta de convocatoria del Gobierno bonaerense al Consejo del Salario, al considerar que el escenario general de los trabajadores estatales también condiciona la discusión salarial en los municipios.

Críticas al diálogo con el Ejecutivo municipal Acosta cuestionó además los canales de diálogo con el Gobierno municipal y sostuvo que, si bien hubo conversaciones puntuales con funcionarios de distintas áreas, no existe una instancia de negociación salarial que permita avanzar en una respuesta concreta al reclamo.

“Nosotros nos manejamos por nota, en algunas cuestiones hemos charlado, en algunas áreas, por algunos temas, con la Secretaria de Gobierno, pero después no hay mucho diálogo”, expresó.

El secretario general del STM también puso en duda el argumento oficial vinculado a las restricciones presupuestarias para otorgar aumentos a los empleados municipales. En ese sentido, cuestionó el destino de determinadas partidas y sostuvo que existen recursos para afrontar otros gastos.

“Acá te dicen que no hay plata, pero para algunas cosas específicas como para las empresas privadas”, afirmó Acosta.