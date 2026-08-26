La Escuela Municipal de San Pedro hizo historia y se quedó con el subcampeonato Panamericano de Béisbol 5

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El equipo sampedrino alcanzó la final del primer Panamericano de Clubes de Béisbol 5 y consiguió la medalla de plata tras enfrentar a Midland.

La Escuela Municipal de San Pedro alcanzó un resultado histórico al quedarse con la medalla de plata en el Primer Encuentro Panamericano de Clubes de Béisbol 5, disputado en la Ciudad de Buenos Aires. El conjunto sampedrino llegó hasta la gran final, donde enfrentó a Midland, y cerró una destacada participación internacional.

San Pedro llegó hasta la gran final del Panamericano de Béisbol 5 El equipo de la Escuela Municipal de San Pedro tuvo una actuación sobresaliente en la primera edición del Encuentro Panamericano de Clubes de Béisbol 5, una competencia que reunió a representantes de distintos puntos y que permitió medir el crecimiento de una disciplina que viene ganando espacio dentro del deporte argentino.

El conjunto sampedrino logró avanzar hasta la definición del torneo y aseguró así una de las dos posiciones de privilegio de la competencia. En el partido decisivo se enfrentó a Midland, en una jornada que terminó con la obtención de la medalla de plata para la representación de San Pedro.

Más allá del resultado de la final, el subcampeonato representa un reconocimiento al trabajo que se viene realizando desde la Escuela Municipal y a la evolución de los deportistas que forman parte del proyecto local.

Una competencia de alcance internacional para el Béisbol 5 El certamen se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires y tuvo el respaldo de importantes organismos vinculados con el desarrollo del béisbol y el softbol en el continente. La organización contó con el impulso de la Confederación Argentina de Softbol, la WBSC Américas y la Confederación Panamericana de la disciplina.

La realización de este primer Panamericano de Clubes significó además una oportunidad para que los equipos participantes pudieran competir bajo un formato que continúa expandiéndose en diferentes países y que busca acercar el béisbol a nuevos espacios y públicos.

El Béisbol 5 se caracteriza por ser una modalidad dinámica, de ritmo rápido y con una particularidad que facilita su práctica: no requiere de un campo de grandes dimensiones ni de una infraestructura deportiva compleja. Estas características han favorecido su crecimiento y su incorporación a diferentes propuestas deportivas y educativas.

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Para San Pedro, la participación en una competencia de estas características significó también llevar el nombre de la ciudad a un escenario de mayor alcance y demostrar el nivel alcanzado por los jugadores que entrenan y se forman dentro de la estructura municipal.

El subcampeonato marca un nuevo impulso para la disciplina en San Pedro La medalla de plata obtenida en Buenos Aires constituye un resultado de importancia para el deporte sampedrino y, particularmente, para el desarrollo del Béisbol 5. Alcanzar una final en la primera edición de una competencia de carácter panamericano representa un paso significativo para una disciplina que busca consolidarse dentro de la agenda deportiva local.

El logro también pone en valor el trabajo sostenido que se realiza en los espacios municipales, donde la formación deportiva permite que jóvenes y deportistas puedan acceder a nuevas experiencias competitivas y proyectarse hacia torneos de mayor nivel.

La presencia de la Escuela Municipal de San Pedro entre los mejores equipos del certamen abre, además, nuevas expectativas para el futuro. La experiencia adquirida durante el torneo permitirá continuar fortaleciendo el equipo y afrontar próximos desafíos con el antecedente de haber alcanzado la definición de una competencia de alcance continental.