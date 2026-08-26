Villa Ramallo proyecta cambios en el tránsito, las veredas y el estacionamiento del centro

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El proyecto contempla intervenir cuatro cuadras de avenida San Martín con nuevas veredas, más estacionamiento, iluminación y seguridad.

El Municipio de Ramallo avanza en el diseño de un proyecto para renovar cuatro cuadras de la avenida San Martín de Villa Ramallo, con el objetivo de ordenar el tránsito, mejorar las veredas y reorganizar el estacionamiento. La iniciativa también contempla iluminación, cámaras de seguridad, espacios verdes y la creación de un centro comercial a cielo abierto.

Una intervención integral para el centro de Villa Ramallo La propuesta se encuentra actualmente en una etapa de diseño y evaluación de costos. El subsecretario de Desarrollo Económico, Jorge Urquiza, explicó que el proyecto nació como una iniciativa incluida en la campaña electoral de 2023 y que ahora el gobierno municipal busca avanzar hacia una planificación concreta.

“El Intendente nos instruye para que comencemos a ver de qué manera se puede llevar adelante una obra que tenga integralidad”, señaló Urquiza al referirse al trabajo que se está realizando desde el área.

El sector que se pretende intervenir comprende cuatro cuadras de la avenida San Martín, entre Belgrano y la estación de ferrocarril. En ese tramo se realizó un relevamiento que permitió identificar más de 40 comercios y conocer las principales demandas vinculadas con el funcionamiento del centro.

Tránsito y estacionamiento, entre las principales preocupaciones Uno de los ejes centrales del proyecto está relacionado con la circulación vehicular. Según explicó Urquiza, el tránsito aparece como la principal preocupación planteada por comerciantes y vecinos durante el relevamiento.

Una de las alternativas que se analiza es retirar el transporte público de la avenida San Martín. La medida permitiría liberar espacio sobre la arteria y, de acuerdo con las estimaciones preliminares, generar alrededor de diez nuevos lugares para el estacionamiento de automóviles.

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La reorganización también incluiría sectores específicos para motos y bicicletas, con la intención de ordenar el uso del espacio público y mejorar las condiciones de circulación en una de las zonas comerciales más importantes de Villa Ramallo.

Nuevas veredas, iluminación y un centro comercial a cielo abierto Además de las modificaciones vinculadas al tránsito, la propuesta contempla una renovación del entorno urbano. Entre las obras previstas aparecen nuevas veredas, iluminación, cámaras de seguridad, áreas verdes y cruces peatonales a nivel.

El proyecto busca, de esta manera, transformar el corredor comercial en un espacio con mejores condiciones para peatones, comerciantes y quienes circulan diariamente por el centro de Villa Ramallo.

La iniciativa también incorpora la posibilidad de conformar un centro comercial a cielo abierto, una modalidad que apunta a jerarquizar el sector y favorecer la actividad comercial mediante una intervención conjunta del espacio público.