San Nicolás: dos empresas compiten por la concesión de la recolección de residuos por cinco años

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San Nicolás

ENTRE SRL, actual prestadora, y Ashira SA presentaron ofertas para quedarse con el servicio de recolección de residuos domiciliarios en San Nicolás.

La licitación pública convocada por el Municipio de San Nicolás para definir la próxima concesión del servicio de recolección de residuos domiciliarios tuvo dos empresas oferentes. ENTRE SRL, actual prestadora, y Ashira SA presentaron sus propuestas, que ahora serán evaluadas antes de definir la adjudicación por los próximos cinco años.

Dos empresas presentaron ofertas para la recolección de residuos La apertura de sobres se concretó el lunes 24 de agosto y permitió conocer las firmas interesadas en hacerse cargo de uno de los servicios públicos centrales para el funcionamiento cotidiano de la ciudad. La convocatoria había sido impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal luego de que la actual concesión llegara a su vencimiento.

Las empresas que participaron son Empresa Nicoleña de Tratamiento de Residuos (ENTRE SRL), que actualmente presta el servicio, y Ashira SA, firma que cuenta con antecedentes en la prestación de servicios vinculados con la gestión de residuos en distintas zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras localidades del país.

El llamado a licitación había requerido previamente la intervención del Concejo Deliberante. El Ejecutivo municipal recurrió al cuerpo legislativo para avanzar con el proceso y obtuvo la aprobación mayoritaria necesaria para poner en marcha la convocatoria.

La comisión de preadjudicación analizará las propuestas Con la presentación de dos ofertas, el proceso administrativo continuará ahora con una instancia de evaluación. Una comisión de preadjudicación integrada por técnicos legales y contables del Departamento Ejecutivo Municipal tendrá a su cargo el análisis de las propuestas.

La revisión abarcará distintos aspectos de cada oferta, entre ellos las condiciones legales, operativas y económicas. A partir de ese análisis se determinará cuál de las alternativas resulta más conveniente para el Municipio, antes de avanzar hacia la adjudicación definitiva.

De acuerdo con lo establecido en el pliego de bases y condiciones, el próximo contrato tendrá una duración de cinco años. Una vez completadas las instancias administrativas correspondientes, el proceso desembocará en la firma del nuevo contrato de concesión.

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Cómo será el servicio de recolección en San Nicolás El pliego no contempla modificaciones sustanciales respecto del esquema operativo que se encuentra vigente. La empresa que resulte adjudicataria deberá disponer de seis camiones recolectores para cumplir con las tareas previstas.

Tampoco se plantearon cambios en las frecuencias de recolección ni en la zonificación establecida para la prestación del servicio. De esta manera, la nueva concesión mantendría las principales características operativas que actualmente tienen los recorridos de recolección domiciliaria en el Partido de San Nicolás.

La apertura de la licitación también vuelve a poner en escena la extensa relación entre ENTRE SRL y el Municipio. El vínculo comenzó en 1996, cuando la empresa se incorporó a la gestión de residuos a partir de su participación en el tratamiento y disposición final mediante el relleno sanitario.

En aquel momento, la recolección domiciliaria estaba a cargo de Medio Ambiente SA. La firma dejó de prestar el servicio en 2012, luego de atravesar dificultades organizativas que derivaron en incumplimientos del contrato de concesión.