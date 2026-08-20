Herman Cornejo llega a San Nicolás con “ANIMA ANIMAL” a beneficio de una obra comunitaria
La función será el jueves 27 de agosto en el Teatro San Nicolás. Lo recaudado permitirá impulsar una huerta urbana y familiar.
El reconocido bailarín argentino Herman Cornejo llegará a San Nicolás para presentar “ANIMA ANIMAL” junto al Grupo Cadabra, en una nueva propuesta de Cultura Ternium. La función será el jueves 27 de agosto, a las 20:30, en el Teatro San Nicolás y tendrá además un fin solidario.
Herman Cornejo presenta “ANIMA ANIMAL” en San Nicolás
Considerado una de las figuras argentinas más destacadas de la danza internacional, Herman Cornejo compartirá escenario con el Grupo Cadabra para interpretar una obra que combina elementos del ballet clásico con recursos de la danza contemporánea.
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“ANIMA ANIMAL” cuenta con coreografía de la artista argentina Anabella Tuliano y propone una puesta dinámica, con una combinación de distintos lenguajes y expresiones de la danza.
Las entradas tendrán valores de entre $10.000 y $15.000 y podrán adquirirse en la boletería del Teatro San Nicolás o a través de Plateanet.
La presentación se desarrolla en el marco de Cultura Ternium, una iniciativa impulsada por Ternium y Fundación PROA que desde hace más de una década acerca propuestas artísticas a la comunidad.
La función tendrá un objetivo solidario
Además de ofrecer una propuesta cultural, la presentación tendrá un importante componente solidario. La recaudación obtenida mediante la venta de entradas será destinada a la Casa de Encuentro Comunitario “Inmaculada Concepción”, ubicada en barrio Golf.
El aporte permitirá avanzar con un proyecto de huerta urbana y familiar, pensado como un espacio para promover la alimentación saludable, el aprendizaje comunitario y el desarrollo de las familias que participan de las actividades de la institución.
De esta manera, la función de ballet no solo acercará al público una propuesta artística de nivel internacional, sino que también contribuirá al fortalecimiento de una iniciativa con impacto directo en la comunidad.
El trabajo de la Casa de Encuentro Comunitario
La Casa de Encuentro Comunitario “Inmaculada Concepción” desarrolla su actividad en barrio Golf y acompaña a niños, adolescentes, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.
El espacio es impulsado por la Parroquia Nuestra Señora de Fátima y el Obispado de San Nicolás, y cuenta con propuestas destinadas a fortalecer los vínculos familiares y comunitarios a través de actividades educativas, sociales y recreativas.
Entre sus iniciativas se encuentran acciones de atención a la primera infancia, apoyo escolar, talleres educativos, culturales y deportivos, además de servicios de alimentación y acompañamiento social.
También se desarrollan espacios de crianza, actividades artísticas y propuestas destinadas a adolescentes y jóvenes, junto con acciones vinculadas a la promoción de la salud.
La presentación de Herman Cornejo y el Grupo Cadabra permitirá así unir cultura y solidaridad, con una función en el Teatro San Nicolás que tendrá como destinatario de su recaudación a uno de los proyectos comunitarios que se desarrollan en la ciudad.