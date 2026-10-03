San Nicolás tendrá un nuevo fin de semana de actividad en pista con Racing Experience Pilots

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San Nicolás

El encuentro se realizará el 24 y 25 de octubre en el Autódromo San Nicolás, con conducción en pista, cronometraje y servicios para pilotos.

El Autódromo San Nicolás será escenario el sábado 24 y domingo 25 de octubre de una nueva edición de Racing Experience Pilots (RXP), una propuesta que reunirá a pilotos y aficionados para disfrutar de jornadas de conducción en circuito, registrar tiempos de vuelta y participar de distintas actividades vinculadas al automovilismo.

Racing Experience Pilots llega al Autódromo San Nicolás La actividad de Racing Experience Pilots está programada para el último fin de semana de octubre y forma parte del calendario oficial de la organización. El encuentro tendrá como escenario el Autódromo San Nicolás, ubicado a la altura del kilómetro 225 de la autopista Buenos Aires-Rosario.

La propuesta está orientada a quienes buscan llevar sus vehículos a un circuito y desarrollar una experiencia de conducción en pista, dentro de una jornada organizada especialmente para este tipo de actividades.

La modalidad track day permite a los participantes salir al circuito en diferentes tandas y trabajar sobre su desempeño al volante, con la posibilidad de conocer sus tiempos y analizar la evolución de cada vuelta.

Cronometraje en vivo y servicios para los participantes Uno de los principales servicios que ofrece RXP es un sistema de cronometraje en vivo, mediante el cual los pilotos pueden consultar sus registros y comparar los tiempos obtenidos durante las distintas tandas.

La plataforma también permite analizar los sectores del circuito y seguir la evolución de los registros a lo largo de la jornada. De esta manera, los participantes cuentan con información sobre su desempeño durante la actividad.

Además, la organización dispone de servicios complementarios como fotografías profesionales y videos a bordo. Estos registros son organizados por piloto y por tanda, para que cada participante pueda conservar imágenes de su paso por el circuito nicoleño.

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La propuesta apunta así no solamente a la conducción en pista, sino también a generar un registro de la experiencia para quienes participen del encuentro.

Ya están abiertas las inscripciones para el encuentro Las inscripciones para la fecha de Racing Experience Pilots en San Nicolás ya se encuentran habilitadas. El proceso se realiza de manera digital y permite a los interesados registrarse de acuerdo con la modalidad correspondiente, completar la documentación requerida y efectuar el pago en línea.

La organización publicó la convocatoria a través de su plataforma oficial, donde también se puede iniciar el proceso de inscripción para las jornadas previstas para el 24 y 25 de octubre.

Hasta el momento, no fueron informados públicamente los horarios definitivos de cada actividad ni los valores correspondientes a las distintas modalidades de participación. Tampoco se detallaron las condiciones específicas para quienes quieran acercarse al autódromo como espectadores.