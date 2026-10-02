San Nicolás: Gianfranco Carabajal sigue en terapia intensiva tras la explosión en una planta de Puerto General San Martín

> San Nicolás: Gianfranco Carabajal sigue en terapia intensiva tras la explosión en una planta de Puerto General San Martín

San Nicolás

El nicoleño de 35 años permanece internado en Rosario con quemaduras en el 35% del cuerpo. Su familia aseguró que evoluciona favorablemente.

02 de octubre de 2026 a las 08:58 a. m.

02 de octubre de 2026 a las 08:58 a. m.

Gianfranco Carabajal, de la ciudad de San Nicolás, que resultó gravemente herido tras la explosión de un tanque con metanol en una planta de Puerto General San Martín, continúa internado en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario. Su familia destacó que evoluciona favorablemente y que sus órganos no presentan complicaciones.

Gianfranco Carabajal permanece internado en terapia intensiva El joven sufrió quemaduras en aproximadamente el 35% de su cuerpo como consecuencia de la explosión registrada en la planta de Albardón Bio. Según informaron sus familiares, las lesiones afectan principalmente las manos, el rostro, el tórax y parte de la espalda.

Carabajal permanece bajo seguimiento permanente del equipo médico del HECA, donde recibe atención especializada debido a la gravedad de las quemaduras. La familia recibe diariamente un nuevo parte sobre su evolución.

La familia recibió buenas noticias sobre su estado de salud De acuerdo con lo informado por el hermano de Gianfranco, el parte médico de este jueves trajo algunos datos alentadores, aunque los profesionales mantienen la cautela y continúan evaluando su evolución día a día.

“Son pequeñas buenas noticias, ahora está estable pero hay que esperar cómo evoluciona día a día”, expresó el familiar al referirse al estado del nicoleño.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: Agustín Canapino se encontrará con sus fanáticos este viernes en la ciudad nicoleña

Uno de los aspectos que llevó tranquilidad a la familia fue la confirmación de que la explosión no provocó daños en sus órganos ni otras heridas de gravedad. “Gracias a Dios, la explosión no afectó sus órganos, como tampoco hubo heridas de gravedad. Esas son las pequeñas buenas noticias”, señaló su hermano.

La explosión en Albardón Bio dejó dos víctimas fatales El hecho ocurrió en la planta de Albardón Bio, ubicada en Puerto General San Martín, donde se produjo una explosión vinculada con tanques que almacenaban metanol. Como consecuencia del episodio murieron dos operarios y otros trabajadores resultaron heridos.