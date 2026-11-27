San Pedro tendrá la Fiesta de la Cerveza y el Salame del 5 al 7 de diciembre

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El evento se desarrollará sobre calle Pellegrini, entre bulevar Paraná e Hipólito Yrigoyen, con patio gastronómico, feria de emprendedores, sorteos y espectáculos musicales.

La ciudad de San Pedro se prepara para recibir una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza y el Salame, una propuesta que se extenderá durante tres jornadas consecutivas, del 5 al 7 de diciembre. La actividad comenzará cada día desde el mediodía y tendrá como escenario un sector de calle Pellegrini, con diferentes alternativas gastronómicas y recreativas.

La Fiesta de la Cerveza y el Salame tendrá tres jornadas en San Pedro El encuentro se realizará sobre calle Pellegrini, en el tramo comprendido entre bulevar Paraná e Hipólito Yrigoyen. Durante el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, ese sector de la ciudad concentrará las distintas actividades previstas para vecinos y visitantes.

La convocatoria propone combinar dos productos que tienen una fuerte presencia en la gastronomía regional: la cerveza y el salame. A partir de esa temática, se organizará un espacio para disfrutar de diferentes variedades, conocer propuestas de productores y compartir una actividad al aire libre.

La iniciativa busca generar un punto de encuentro para el público durante el primer fin de semana de diciembre, con actividades distribuidas a lo largo de las tres jornadas.

Patio gastronómico, artesanos y emprendedores Entre las propuestas anunciadas se encuentra un patio gastronómico, que ofrecerá distintas alternativas para quienes se acerquen a disfrutar de la fiesta. La oferta estará acompañada por una feria de artesanos y emprendedores, que tendrán la posibilidad de exhibir y comercializar sus productos.

De esta manera, el evento no estará limitado exclusivamente a la degustación de cerveza y salame, sino que también incorporará espacios destinados a la producción local y al trabajo de pequeños emprendimientos.

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La combinación de gastronomía, feria y actividades recreativas apunta a convocar a distintos públicos y extender la participación durante buena parte del día.

Música en vivo y sorteos durante el fin de semana La programación también incluirá espectáculos musicales en vivo y sorteos, que se desarrollarán a lo largo de las tres fechas. Estas actividades completarán la propuesta recreativa y acompañarán el movimiento del patio gastronómico y la feria.

Desde la organización invitaron a los vecinos a agendar las fechas y participar de la convocatoria. Además, anticiparon que próximamente se darán a conocer nuevas precisiones sobre el desarrollo de la fiesta y los detalles de la programación.