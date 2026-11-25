San Pedro: incendio en el cruce de las rutas 9 y 191, ardió un semirremolque con 30 toneladas de carbón

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Tres dotaciones de Bomberos trabajaron durante dos horas para controlar las llamas en un camión que transportaba carbón embolsado. Cerca del 25% de la carga resultó afectada.

Un incendio afectó este martes a un semirremolque que transportaba entre 28 y 30 toneladas de carbón embolsado, en el cruce de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 191. Tres dotaciones de Bomberos de la ciudad de San Pedro intervinieron en el lugar y lograron controlar el fuego luego de aproximadamente dos horas de trabajo.

Cómo se inició el incendio en el semirremolque El alerta ingresó a las 10:48 del martes 24 de noviembre. Cuando los bomberos llegaron al lugar, encontraron que el tractor del camión ya había sido separado del semirremolque, una maniobra que permitió aislar la carga y facilitar las tareas para combatir las llamas.

Según explicó el subcomandante Héctor Keudell, segundo jefe del cuerpo de Bomberos, el fuego se había iniciado en la parte trasera del semirremolque. La unidad transportaba una importante cantidad de carbón embolsado, lo que demandó un trabajo cuidadoso para evitar que el incendio se extendiera sobre el resto de la mercadería.

Tres dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar las llamas El operativo contó con la participación de tres dotaciones. Se movilizó una unidad de primera salida, un camión cisterna y un móvil destinado al traslado de personal.

Para combatir el fuego, los servidores públicos utilizaron dos líneas de agua y realizaron tareas de remoción de parte del carbón, con el objetivo de alcanzar los sectores donde todavía persistían focos de combustión.

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El trabajo requirió distintas maniobras para controlar la situación y evitar que las llamas avanzaran sobre el resto del semirremolque.

Qué daños dejó el incendio en la carga de carbón De acuerdo con la estimación realizada por Keudell, alrededor del 25 por ciento de la carga resultó afectada por el fuego. Pese a la intensidad del episodio, los neumáticos del semirremolque quedaron intactos.

Las tareas se prolongaron durante aproximadamente dos horas y finalizaron con el control del incendio. En el operativo también colaboraron trabajadores de la concesionaria de la Ruta 9 y efectivos policiales de Gobernador Castro.