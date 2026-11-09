San Pedro: Dos vehículos chocaron contra una yegua en la Ruta 1001 y se renueva la preocupación por los animales sueltos

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Región

Un automóvil Fiat y una combi embistieron sucesivamente al equino, que murió en el lugar. Ambos rodados sufrieron importantes daños materiales, aunque no hubo heridos de gravedad.

Un nuevo accidente de tránsito provocado por la presencia de animales sueltos sobre la calzada se registró en las últimas horas en la Ruta Provincial 1001, entre los accesos al Callejón Di Francesco y al Retiro San Juan, de la ciudad de San Pedro. Una yegua se cruzó repentinamente en el camino y fue embestida por dos vehículos que circulaban por el sector. El animal murió en el lugar y los rodados terminaron con importantes daños.

Un accidente con dos vehículos involucrados en la Ruta 1001 El siniestro tuvo lugar cuando un equino apareció sobre la cinta asfáltica y sorprendió a los conductores que transitaban por la ruta. De acuerdo con la información oficial, primero fue embestido por un automóvil Fiat y, segundos después, una combi que circulaba por la misma traza también impactó contra el animal.

La secuencia de los choques provocó importantes destrozos en ambos vehículos, principalmente en sus sectores delanteros, que recibieron de lleno el impacto contra el cuerpo de la yegua. La violencia de la colisión quedó reflejada en las imágenes posteriores al episodio, donde se observan los daños en las carrocerías y los elementos de seguridad que se activaron como consecuencia del golpe.

Pese a la magnitud del accidente, los ocupantes de los rodados no sufrieron lesiones de gravedad. Uno de los aspectos que llamó la atención fue la activación de los airbags de los vehículos, un mecanismo de seguridad que se puso en funcionamiento ante la fuerza del impacto y que pudo haber contribuido a reducir las consecuencias para quienes viajaban en ellos.

En tanto, el animal murió prácticamente en el acto, sin que pudieran realizarse maniobras para evitar ese desenlace.

Intervención policial y daños materiales en los rodados Tras el accidente, se desplegó un operativo en el lugar con la participación de efectivos policiales y personal de la Dirección de Tránsito, que intervinieron para atender la situación y realizar las actuaciones correspondientes.

La presencia de los vehículos siniestrados y del animal sobre la calzada obligó a prestar especial atención a la circulación en ese tramo de la Ruta Provincial 1001, una vía utilizada habitualmente por vecinos y conductores que se desplazan entre distintos sectores de la zona.

Si bien no se informaron heridos de gravedad, el episodio volvió a poner en evidencia los riesgos que representan este tipo de situaciones, especialmente cuando los animales aparecen de manera imprevista sobre una ruta y los automovilistas cuentan con escaso margen de reacción para esquivarlos.

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Los daños registrados en el automóvil Fiat y en la combi reflejan la violencia del impacto y las consecuencias que puede tener una colisión de estas características, incluso cuando no se producen lesiones personales.

Animales sueltos en las rutas: un peligro que se repite El accidente volvió a encender la preocupación por la presencia de caballos y otros animales sueltos en rutas y caminos periurbanos. Se trata de una problemática recurrente que representa un riesgo tanto para quienes circulan en automóviles particulares como para motociclistas, transportistas y cualquier otro usuario de la vía pública.

La aparición de un equino sobre la calzada constituye un peligro considerable, especialmente durante la noche o en sectores con iluminación limitada. Por su tamaño y peso, un choque contra un caballo puede provocar consecuencias muy graves, tanto para el animal como para los ocupantes de los vehículos involucrados.

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En este caso, la situación tuvo un desenlace sin víctimas humanas de gravedad, aunque dejó importantes daños materiales y la muerte del animal. Sin embargo, el episodio vuelve a plantear la necesidad de reforzar los controles y las medidas de prevención para evitar que los equinos permanezcan sueltos en las inmediaciones de las rutas.

La responsabilidad de los propietarios resulta central para impedir que estos hechos se repitan. Mantener a los animales dentro de predios debidamente cercados y evitar que accedan a la vía pública son medidas fundamentales para proteger la seguridad de quienes transitan por la zona.