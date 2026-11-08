San Pedro: Disparos cerca de la Escuela 11, detuvieron a un adolescente y secuestraron un arma casera

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Seis allanamientos simultáneos se realizaron en San Pedro por una causa que investiga episodios de violencia y disparos. Un joven de 17 años fue detenido y secuestraron un arma de fabricación casera.

La investigación por los episodios de violencia registrados en inmediaciones de la Escuela 11 de San Pedro sumó este sábado un nuevo capítulo con la realización de seis allanamientos simultáneos. Los procedimientos terminaron con la detención de un adolescente de 17 años, por orden judicial, y el secuestro de un arma de fabricación casera con un cartucho intacto.

Seis allanamientos por los disparos en la zona de la Escuela 11 Las medidas judiciales se concretaron el sábado 7 de noviembre en distintos domicilios de San Pedro, como parte de una investigación que busca esclarecer una serie de hechos violentos ocurridos en la zona de la Escuela 11.

La causa contempla graves calificaciones penales: tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves calificadas, abuso de armas y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra.

De acuerdo con la información policial, uno de los episodios que motivó la intervención ocurrió el 5 de noviembre. A partir de un aviso del SAME 107, efectivos policiales se presentaron en la guardia del Hospital de San Pedro, donde entrevistaron a un joven de 18 años que había manifestado haber sido atacado en la vía pública.

Según su relato, una persona lo habría abordado y efectuado un disparo. El informe inicial describió una lesión superficial en la parte superior derecha de la espalda, sin que se observara un orificio de entrada, y la calificó como leve.

Los investigadores vincularon el episodio con un conflicto de larga data. Sin embargo, las circunstancias concretas de lo sucedido y las posibles responsabilidades de los involucrados continúan bajo análisis judicial.

Detuvieron a un adolescente y secuestraron un arma tumbera A partir de las tareas investigativas desarrolladas, la Justicia del Joven de San Nicolás ordenó seis allanamientos simultáneos en diferentes domicilios de San Pedro.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada en calle Cruz Roja al 340. Allí, los efectivos concretaron la detención de un adolescente de 17 años sobre quien pesaba una orden judicial.

Durante ese operativo también fue secuestrada un arma de fabricación casera, conocida como tumbera, que tenía un cartucho intacto calibre 20. El elemento quedó a disposición de la Justicia para las pericias y actuaciones correspondientes, que permitirán determinar si guarda relación con los episodios investigados.

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En otro de los domicilios inspeccionados, los efectivos identificaron a un joven de 18 años, aunque el resultado de ese procedimiento fue negativo. La información policial difundida no detalla individualmente los resultados obtenidos en los restantes objetivos.

El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Matías Trovanto, dispuso el secuestro del arma, las notificaciones legales correspondientes y el traslado del adolescente a la sede fiscal para continuar con las actuaciones.

Cómo continúa la investigación por los hechos violentos El operativo contó con la participación de distintas dependencias policiales y grupos especializados. Intervinieron efectivos del Grupo Táctico Operativo, la Estación de Policía Comunal de San Pedro y los destacamentos de Río Tala, La Tosquera, Gobernador Castro y Santa Lucía.

También participaron agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), el Comando de Prevención Rural y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

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La realización de los seis allanamientos representa un avance en una investigación que busca reconstruir los episodios de violencia registrados en las inmediaciones de la Escuela 11, establecer la participación de las personas involucradas y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

La causa permanece abierta y las autoridades judiciales continúan con las diligencias para profundizar las actuaciones.