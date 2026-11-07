> San Pedro lanzó un concurso de fotografía amateur para retratar la identidad del distrito

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La propuesta es gratuita y está dirigida a residentes mayores de 13 años. Los participantes podrán enviar sus fotografías hasta el 15 de noviembre.

El Municipio de San Pedro, a través de la Dirección de Cultura, abrió la convocatoria para participar del concurso de fotografía amateur “Miradas de San Pedro”, una iniciativa gratuita que busca promover la expresión artística y poner en valor los paisajes, las costumbres, el patrimonio y la identidad cultural del distrito.

Miradas de San Pedro: una convocatoria para retratar la identidad local El certamen se desarrolla bajo el eje temático “San Pedro Ciudad” y propone que los participantes reflejen, a través de sus imágenes, distintas perspectivas del partido. La convocatoria abarca una amplia variedad de escenarios y situaciones, desde las tradicionales barrancas, los espacios públicos y los edificios históricos hasta los paisajes rurales, la naturaleza y las escenas de la vida cotidiana.

También tendrán lugar las fotografías vinculadas con las costumbres de la comunidad y los retratos de personajes locales, con el objetivo de reunir miradas personales que permitan mostrar la diversidad y las particularidades de San Pedro.

La propuesta está destinada a residentes aficionados a partir de los 13 años. No es necesario contar con experiencia previa ni disponer de equipamiento profesional: las fotografías podrán realizarse tanto con cámaras convencionales como con teléfonos celulares. La participación de fotógrafos profesionales, en cambio, no está contemplada en esta convocatoria.

Requisitos y cómo participar del concurso de fotografía Desde la organización informaron que las imágenes deberán ser originales y de autoría individual. El reglamento permite realizar ajustes básicos de contraste, color, encuadre e iluminación, pero establece que no se aceptarán fotomontajes ni fotografías generadas total o parcialmente mediante herramientas de inteligencia artificial.

El plazo para presentar los trabajos finalizará el 15 de noviembre de 2026. Los interesados deberán enviar sus fotografías en formato digital y con la máxima resolución disponible al correo electrónico cultura@sanpedro.gob.ar.

El mensaje deberá incluir los siguientes datos: nombre y apellido del participante, edad, número de DNI y teléfono de contacto. Además, será necesario consignar el título de la fotografía y la ubicación exacta donde fue tomada. De manera opcional, se podrá incorporar una breve descripción de la imagen para aportar información sobre el contexto o la historia detrás de la captura.

Qué premio recibirá la fotografía ganadora y cuándo será la exposición La obra seleccionada recibirá el galardón “Miradas de San Pedro”, que consistirá en la impresión profesional de la fotografía en gran formato sobre soporte MDF, además de una mención honorífica.

La imagen ganadora también formará parte de una exposición pública organizada por la Dirección de Cultura, prevista para el jueves 3 de diciembre a las 18:00 en Plaza Constitución.

La muestra reunirá las fotografías participantes y compartirá el espacio con exhibiciones de fotógrafos profesionales, en una jornada destinada a poner en valor la producción artística y las distintas formas de observar y representar la identidad sampedrina.