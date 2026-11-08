San Pedro: Náutico se consagró campeón de la Copa de Oro Sub 14 de la Asociación de Hockey del Oeste

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El equipo femenino del Celeste tuvo una destacada actuación como local, goleó a Sirio Libanés de Pergamino en semifinales y venció 3 a 0 a Los Miuras de Junín en la final.

El equipo femenino Sub 14 del Club Náutico San Pedro se quedó con la Copa de Oro del torneo organizado por la Asociación de Hockey del Oeste (AHO), luego de una jornada en la que mostró un gran nivel de juego y contundencia. Las sampedrinas ganaron los dos encuentros decisivos disputados en el complejo Marcos Arana y coronaron una temporada sobresaliente.

Náutico goleó a Sirio Libanés de Pergamino y llegó a la final La definición del certamen se desarrolló este sábado en las instalaciones del complejo Marcos Arana, escenario habitual del hockey del Club Náutico San Pedro. El predio recibió a una importante cantidad de público que se acercó para acompañar a las jugadoras locales durante las instancias decisivas de la competencia.

El primer compromiso de la jornada fue correspondiente a las semifinales. Allí, el conjunto sampedrino enfrentó a Sirio Libanés de Pergamino y consiguió una victoria contundente por 6 a 1, resultado que le permitió asegurar su lugar en el partido por el título.

La diferencia en el marcador reflejó la efectividad del equipo local, que supo aprovechar sus oportunidades y resolver el encuentro con autoridad. Con ese triunfo, las chicas de Náutico dieron el primer paso hacia el objetivo principal de la jornada: quedarse con la Copa de Oro.

Para el hockey femenino del club, la posibilidad de disputar la final ante su público representó también una oportunidad especial para cerrar el campeonato en su propia casa, con el acompañamiento de familiares, allegados y simpatizantes.

Victoria ante Los Miuras de Junín para quedarse con la Copa de Oro En el encuentro decisivo, Náutico tuvo que medirse con Los Miuras de Junín, en un clásico de la competencia que definió al campeón de la categoría Sub 14.

Las sampedrinas volvieron a demostrar su superioridad y se impusieron por 3 a 0, un resultado que les permitió celebrar el título sin dejar dudas sobre su rendimiento en la jornada final.

Los goles de la victoria fueron convertidos por Coral Santí, Indiana Llarín y Delfina Pitzinger, quienes aportaron sus tantos para sellar una conquista muy celebrada por el plantel y por el público que acompañó al equipo en el complejo Marcos Arana.

El triunfo tuvo un valor especial porque llegó en el partido más importante del torneo y frente a un rival de Junín. Náutico pudo sostener el rendimiento que había mostrado en semifinales y trasladarlo a la final, donde consiguió una diferencia de tres goles para quedarse con el primer puesto.

La celebración se vivió en un predio colmado, con el acompañamiento de la gente que siguió de cerca cada una de las presentaciones del equipo durante la jornada.

Un año destacado para el hockey femenino de Náutico San Pedro La consagración en la Copa de Oro representa el cierre de una temporada muy positiva para el equipo femenino Sub 14 del Club Náutico San Pedro. El título obtenido en el torneo de la Asociación de Hockey del Oeste es el resultado de un recorrido deportivo que tuvo al conjunto sampedrino entre los protagonistas de la categoría.

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Otro de los aspectos destacados de este plantel es que cuenta con cuatro jugadoras que integran la selección de la Asociación de Hockey del Oeste. Esa presencia refleja el nivel individual de algunas de sus integrantes y el trabajo que viene desarrollando la institución en sus divisiones formativas.

La participación de las deportistas en el seleccionado de la AHO constituye también un reconocimiento al desempeño alcanzado durante la temporada y a su proyección dentro de la disciplina.