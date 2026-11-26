San Pedro: la creciente del río Paraná obligó a cortar el tránsito en un sector del Paseo Público

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El avance del agua sobre las zonas bajas de la ribera motivó un operativo preventivo. El río llegó a 2,47 metros y podría acercarse a los 2,90 en los próximos días.

La creciente del río Paraná comenzó a generar complicaciones en la zona costera de San Pedro. Ante el avance del agua sobre los sectores más bajos del Paseo Público, personal municipal de Servicios Públicos y Defensa Civil dispuso el corte de la circulación vehicular en un tramo lindero al río, con el objetivo de prevenir riesgos para quienes transitan por el lugar.

La altura del río Paraná y el avance del agua en San Pedro De acuerdo con los registros hidrométricos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), el río Paraná alcanzó este miércoles los 2,47 metros en el puerto de San Pedro. La medición representa una suba de 12 centímetros respecto a la jornada anterior y confirma la continuidad del repunte del nivel del agua.

Si bien la altura actual todavía se encuentra por debajo de los parámetros establecidos para situaciones de mayor riesgo, el incremento del caudal ya comienza a sentirse en la franja costera, especialmente en los sectores más bajos, donde se registra el anegamiento de algunos espacios del paseo.

En San Pedro, el nivel de alerta está fijado en 3,40 metros, mientras que la cota de evacuación se establece en 3,60 metros. Por el momento, la situación se mantiene por debajo de esos valores, aunque la evolución de la creciente obliga a sostener las medidas de prevención.

¿Qué pronostica el Instituto Nacional del Agua para los próximos días Las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) advierten que la onda de crecida que ya afecta a distintos puertos ubicados aguas arriba continuará avanzando hacia el Delta del Paraná.

Uno de los datos que genera atención es la situación en Rosario, donde el río se encuentra próximo a los 5 metros de alerta. Ese escenario anticipa que el incremento del caudal podría trasladarse progresivamente hacia otros puntos de la región.

Para San Pedro, los pronósticos estiman que la altura del Paraná podría aproximarse a 2,90 metros durante los próximos días. Aunque esa marca todavía estaría por debajo del nivel de alerta local, representaría una nueva suba respecto de los registros actuales.

Cortaron la circulación vehicular en el Paseo Público Frente a este panorama, las autoridades municipales resolvieron restringir el tránsito vehicular en un sector del Paseo Público que se encuentra junto al río. La medida fue implementada por trabajadores del área de Servicios Públicos en coordinación con Defensa Civil.

El operativo tiene carácter preventivo y apunta a evitar situaciones de riesgo ante el avance del agua sobre los sectores más bajos de la costa. La restricción busca resguardar tanto a los conductores como a las personas que habitualmente concurren al espacio público.